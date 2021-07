"Lovas rendőrökre lenne szükség" – Hiába a garázdaság, a verekedés Siófok polgármestere szerint nem veszélyes a város

Szerinte nem veszélyes a város, csak lejárató kampányt indítottak ellene, írja az ATV.hu.



Kép:Police.hu

A településvezető szerint az elmúlt 10 évben 90 százalékkal csökkent a Petőfi sétányon elkövetett bűncselekmények száma. A legutóbbi hétvége azonban nem illeszkedik a kedvező trendbe, hiszen több garázdaság is történt, és volt, ahová 40 rendőrt kellett kivezényelni.

Szükség van arra is, hogy éjszaka is minél több rendőr legyen, akár lovas rendőr is, hogy ne fordulhasson elő verekedés