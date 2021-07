Bayer: szükségtelen bármiféle konszenzust keresni ezekkel a kártékony állatokkal

Bayer Zsolt Kossuth-díjas publicista Facebook oldalán számolt be arról, hogy miért szükségtelen bármiféle konszenzust keresni ezekkel a szerinte kártékony állatokkal.



Na de, kik is szerinte a kártékony állatok? A múlt hónapban aggódó szülők célkeresztjébe került a Demokrata Párt-közeli The New York Times, miután az újság “szexpozitív” oktatónak nevezte azt a tanárt, aki az elmúlt hónapokban több botrányba is keveredett.

A történet szerint Justine Ang Fonte New York elitiskoláiban tartott szexuális felvilágosító genderórákat a gyerekeknek, azonban enyhén szólva túl messzire ment, amikor kisiskolásoknak beszélt a maszturbálásról, a nagyobbaknak pedig pornós szakkifejezéseket tanított.

Justine Ang Fonte Manhattan elitnegyede egyik iskolájának, a Dalton Schoolnak volt hét éven keresztül az egészségügyi vezetője. Az elmúlt hónapokban azonban többször is botrányba keveredett.

Az előadás egy pontján Fonte azt részletezte, hogy a heteroszexuális nők sokkal ritkábban élnek meg orgazmust, mint a meleg társaik, de megkötözött meztelen nőkről is mutatott képeket, hogy bemutassa a pornó és a művészet közötti különbséget

A szülők felháborodása után Fonte azzal védekezett, hogy a videó valójában csak arra tanította a gyerekeket, hogy ne fogdossák magukat mások előtt, és hogy egyszer sem használta azt a szót, hogy “maszturbálás”. A Dalton School szóvivője a New York Postnak az üggyel kapcsolatban azt mondta, hogy az iskola egészségügyi tantervének részeként a Gender & Bodies (nemek és testek) órák életkornak megfelelő tananyagot tartalmaznak, melyek összhangban vannak az országosan elismert módszertanokkal és szabványokkal.

Fonte felmondott az iskolában, a The New York Times azonban védelmébe vette, ami ismét óriási felháborodást okozott szülők és más kritikusok körében.

A pornó nem szexpozitív. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy a patkányméreg vitamin. A pornó embereket alacsonyít le, és károsítja az egészséges szexualitást. Ötéves gyerekeket maszturbációra tanítani szexuális bántalmazás, és minden érintett felnőtt ellen büntetőeljárást kell indítani

– zárta bejegyzését Bayer Lila Rose életpárti aktivista szavaival.

