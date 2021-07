A Telex a Pegasus-ügy kirobbanása után kért interjút Pintér Sándortól. De nem kaptak.

Belügyminiszter úr közéleti elfoglaltságai, előre egyeztetett programjai nem teszik lehetővé, hogy az Önök rendelkezésre álljon

– írta a Telexnek a Belügyminisztérium sajtóosztálya, miután a Pegasus-ügy kirobbanása után interjút kért Pintér Sándortól.

A belügy ezek után elküldte a tárca álláspontját a lapnap, amelyben ismertetik, hogy

Magyarország demokratikus jogállam, s mint ilyen, minden személy esetében minden időben a hatályos jogszabályoknak megfelelően járt és jár el. Magyarországon a leplezett eszközök alkalmazására feljogosított állami szerveket kormányzati és kormányzattól független intézmények rendszeresen ellenőrzik

A tárca közleményében két kérdést is feltett:

Vajon az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Németország, Franciaország kormányai milyen választ adnának a sajtóban felmerült kérdésekre? Megtudjuk-e valaha, hogy kinek – esetleg melyik titkosszolgálatnak – áll érdekében Magyarország pellengérre állítása?

Pintér hétfőn a Karmelitánál azt mondta a Telexnek, hogy nyilvánvalóan olyan kérdéseket tesznek fel neki, amelyeket a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt nagyon szívesen meg tud válaszolni, zárt ülésen. Bár az ellenzéki politikusok összehívták a bizottságot, a Fidesz frakciója nem gondolta indokoltak az ülés megtartását.

A belügyminiszter tegnap Szél Bernadett kérdésére is reagált, és azt mondta, kész a nemzetbiztonsági bizottság zárt ülésén is válaszolni, bár a Fidesz frakciója nem tartja indokoltnak annak összehívását.

A magyar nemzetbiztonsági szolgálatok nem folytatnak illegális megfigyelést, a leplezett eszközök alkalmazására feljogosított állami szerveket pedig kormányzati és kormányzattól független intézmények rendszeresen ellenőrzik

– írta még hétfőn Pintér Sándor belügyminiszter az MTI-n megjelent közleményében.

Pintér Szél Bernadett független országgyűlési képviselő írásos megkeresésére reagált, aki arra volt kíváncsi, ki vásárolta meg a Pegasus izraeli kémszoftvert, és mely belügyi, vagy nemzetbiztonsági szervek vettek részt „az illegális megfigyelésekben”.

A Direkt36 vasárnap írta meg, hogy évekkel ezelőtt elkezdték használni magyar célszemélyek ellen is az NSO nevű izraeli kibercég okostelefonok feltörésére alkalmas kémprogramját, a Pegasust. A célpontként kiválasztott emberek között voltak tényfeltáró újságírók, valamint médiacégeket is tulajdonló vagyonos üzletemberek, illetve az ő szűkebb környezetük is. Kutatásuk során arra utaló közvetett bizonyítékokat találtak, hogy a titkos megfigyelések mögött a magyar állami szervek állnak.

Forrás: Telex.hu, hvg.hu