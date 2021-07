Hetente átadják a háziorvosoknak a listát a be nem oltott 60 év felettiekről. Meglátogatják az érintetteket, és megpróbálják meggyőzni őket arról, hogy oltassák be magukat. Az oltást írásban kell elutasítani, aki viszont elfogadja, azt akár azonnal, saját otthonában be is oltják.

Kormányrendelet született arról, hogy mostantól hetente jelenteni kell azokról a koronavírus ellen még be nem oltott magyarokról, akik elmúltak 60 évesek.

A Magyar Közlönyben megjelent rendeletben az áll, a járvány elleni intézkedésről szóló egyes intézkedések című részben:

Azon 60. életévüket betöltött magyar állampolgárokról, akik magyarországi lakcímmel és Társadalombiztosítási Azonosító Jellel rendelkeznek, azonban a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltásban nem részesültek, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő heti rendszerességgel tájékoztatást nyújt a fővárosi és megyei kormányhivatalokat irányító miniszter, valamint az érintett személy háziorvosa részére

A szöveg szerint ez a jelentés a védőoltás beadásának elősegítését célozza és tartalmazza az érintett személy egészségbiztosítási nyilvántartásban rögzített nevét, lakcímadatait, valamint Társadalombiztosítási Azonosító Jelét.

A rendelet szól arról is, hogy felsőfokú oktatási intézményben tanuló orvostanhallgatók – az oktatási intézménnyel való egyeztetés után – kirendelhetők ezentúl háziorvosokhoz. A kirendelt hallgatók dolga az lesz, hogy tájékoztassák az oltakozás lehetőségeiről és hasznáról a 60 év feletti, oltatlan pácienseket, akiknek listája ugyebár az új jelentési kötelezettség alapján ott lesz a háziorvosoknál is.

A rendelet célja tehát, hogy olyan jelentés készüljön hetente, amely tartalmazza a még be nem oltott idősek nevét, hogy aztán e lista alapján fel lehessen őket keresni és rávenni őket az oltakozásra. A háziorvosokat pedig kirendelt orvostanhallgatókkal fogják segíteni ennek a feladatnak végrehajtásában.

Ha az érintett személy az oltást elutasítja, úgy erről írásban kell nyilatkoznia. Ezt a nyilatkozatot később megváltoztathatja, ha meggondolja magát. Ha viszont elfogadja az oltást, az a háziorvosi rendelő mellett, akár az érintett személy lakóhelyén vagy tartózkodási helyén is beadható.

Forrás: Blikk.hu, Privátbankár.hu