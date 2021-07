Hétpárti ellenzéki tüntetés lesz ma a fővárosban – a lehallgatási botrány miatt

A Terror Házától a Lendvay utcai Fidesz-székházig vonulnak az ellenzéki pártok képviselői.

A Hírklikk cikke szerint hétpárti lesz a hétfői ellenzéki tüntetés, amelyet az egy hete kirobbant lehallgatási botrány miatt hirdetett meg a Momentum eredetileg.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Tompos Márton, a párt szóvivője a lapnak megerősítette, nem nyugodnak bele a nemzetbiztonsági bizottsági ülés Fidesz általi bojkottjába, a tüntetésen többek között az ellen is tiltakozni fognak, hogy a Fidesz egyre inkább az államszocialista korszak berendezkedését hozza vissza, ami anakronisztikus 2021-ben. Az újságírók, ellenzékiek lhallgatása a pártállami időket idézi szerinte.

A demonstráció 18 órától indul a Terror Hza Múzeum elől, a cél a Lendvay utcai Fidesz-székház, ahol az ellenzéki pártok (Momentum, Demokratikus Koalíció, MSZP, Jobbik, Párbeszéd, LMP, Új Világ Néppárt) képviselői fognak felszólalni.

Tompos Márton a lap azon kérdésére, hogy miként vélekedik a pénteken megjelent kormányhatározatról – amely "Brüsszelt" vádolja a gyermekvédelmi törvény elleni támadásokkal, így a helyreállítási alap visszatartásával –, válaszul elmondta, ez is meg fog jelenni a beszédekben. A Momentum álláspontja szerint az elmúlt időszak álbotrányai – mint a Cseh Katalin EP-képviselő ellen indult lejáratási kísérlet, a népszavazási kezdeményezés – mind az utóbbi évtized legsúlyosabb hazai politikai botrányának elterelésére szolgál csak.

Tompos arra is kitért, a hétfői tüntetés célja fenntartani a közvélemény érdeklődését a lehallgatási botrány kapcsán. Az ellenzék ismételten össze fogja hívni a nemzetbiztonsági bizottság ülését a napokban, bár a fideszes képviselők előre bejelentették, hogy bojkottálják az ülést, pedig Pintér Sándor bel-, és Szijjártó Péter külügyminiszter is bejelentette már, hogy zárt ajtók mögött hajlandóak válaszolni a kérdésekre. Ha a kormánypárti képviselők tényleg nem mennek el a bizottsági ülésre, az Tompos Márton momentumos pártszóvivő szerint a lehallgatások nyílt elismerése lesz. A szóvivő abban is biztos, hogy újabb információk fognak még napvilágra kerülni az ügyről.

Azon kérdésre, hogy a lehallgatások érinthették-e a Momentumot, a szóvivő azt felelte, hogy legjobb tudomása szerint nem, de lehet, hogy a demonstráció idejére változni fog az ismeretük az ügyről.

A hétfő esti tüntetésen a Momentumot Donáth Anna, a DK-t Arató Gergely, az MSZP-t Bárándy Gergely, az LMP-t Tetlák Örs, a Jobbikot Stummer János, a Párbeszédet Dorosz Dávid képviseli. Az Új Világ Néppárt felszólalójának neve még nem volt ismert a cikk készültekor.

Forrás: hirklikk.hu