"Orbánt csak sajnálni lehet, elkezdte azt hinni nélküle nincs élet, ez messiás-hatás" – megszólalt a BBC budapesti tudósítója

A BBC budapesti tudósítója egy választási vereség után interjúzna Orbánnal, hiszen Nick Thorpe szerint a kormányfő egy bukás után őszintébb lenne, mint most



Nick Thorpe kifejtette, amikor a falvakat járja, mindig megkérdezi az emberektől, hogy melyik tévét nézik, és az emberek jól tudják, hogy a kormánymédia egyoldalú, ezért más hírforrásokat keresnek

Nagyon sajnálom, hogy rengeteg újságíró szolgálja a mindenkori hatalmat és a propagandát úgy, hogy közben nem értenek egyet a kormánymédiában zajló folyamatokkal és az egyoldalúsággal, ami már évek óta megy. Csak hát onnan kapnak fizetést, és a családjaikkal együtt túl kell élniük ezt a korszakot. És ezt a magyarok is tudják



Szerinte a független média egy gyenge ellenzék mellett úgy tűnik, mintha az ellenzék része lenne, de ez nem így van. Ő azonban úgy látja, a független média nagyon kritikus az ellenzéki pártokkal szemben is, hiszen sok olyan témáról írnak, amelyek fontosak az embereknek, és biztos, hogy ezek éppúgy kényelmetlenek a kormánynak vagy éppen az ellenzéknek.

Szerinte a magyar tévé nagyon messze van a BBC-től.

Nem mondom, hogy a Gyurcsány-korszakban az MTV tárgyilagos volt. Mindig hajlott egy kicsit, de most nagyon hajlik a hatalom felé.

Beszélt a miniszterelnökkel való kapcsolatáról is. Noha már 1988-ban megismerkedtek és össze is tegeződtek, ma már csak nagyon ritkán találkoznak. Ilyenkor kezet fognak és kicsit beszélgetnek is.

Úgy véli, Orbán Viktort megváltoztatta a hatalom, de nincsen ezzel egyedül.

Én azt vettem észre, hogy a harmadik ciklusában az ember elkezdi azt hinni, hogy nélküle nincs élet, ez egyfajta messiás-hatás. Csak sajnálni lehet szerintem

- fogalmazott és hozzátette, sajnálja a miniszterelnököt és a családját is.

Ő csak arra figyel, hogy mi az a három–öt szavas üzenet, amivel meg tudja nyerni a következő választást.

Nagyon örülnék, ha bármikor interjúzhatnék Orbán Viktorral, de azt gondolom, hogy érdemesebb lenne egy választási vereség után beszélni vele, mint egy győzelem után. A politikusok sokkal őszintébbek egy választási vereség után



