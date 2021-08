Csökkenő nyugdíj, emelkedő korhatár – ideje felkészülni, nyugdíjváltozások jönnek

A szakértők szerint, ha nem történik jelentős változás, idő kérdése csupán, hogy mikor üt be a krach. Nem is meglepő, hogy a fiatal munkavállalók zöme egyáltalán nem is számít állami nyugdíjra, míg folyamatosan emelkedik a nyugdíjkorhatár, ami a munkaerőpiacra is nagyobb nyomást helyez – írja a Napi.



Kép:Pixabay

A probléma hátterében két jelentős tényező áll itthon – ahogy arra Lantos Tamás szakértő is rámutat elemzésében – a magyar felosztó-kirovó rendszerben a terhek nagyját az aktív korú lakosság viseli, akiknek a járulékaiból fizeti az állam a nyugdíjakat. Csakhogy a demográfiai arányok egyre sebesebb tempóban változnak, évről-évre kevesebben lesznek azok, akik befizetnek a nyugdíjkasszába. Közben többen vannak a nyugdíjaskorúak.

A másik erősen befolyásoló tényező a nagy fokú elvándorlás: évente tízezrével mennek el Magyarországról fiatal, diplomás, illetve szakmát szerzett emberek, akik így nem fizetnek be a hazai nyugdíjrendszerbe.

Mint a szakértő írja, alapvetően négy út áll az állam előtt:

növelik a nyugdíjkorhatárt; csökkentik a nyugdíjakat; növelik a fizetendő járulékok mértékét; teljesen átalakítják a nyugdíjrendszert.

A legelső folyamat már elkezdődött:

a jelenlegi 65 éves korhatár egyelőre 2022-ig marad érvényben biztosan, de utána is várhatóan emelkedik. A nyugdíjak csökkentése szintén egy jelenleg is zajló folyamat, amiben további fokozatos és nagymértékű hanyatlás várható.

Kiutat jelenleg a helyzetből csak az öngondoskodás jelent Lantos szerint, és ma már számos nyugdíj-előtakarékossági, öngondoskodási lehetőség kínálkozik.

Forrás: Napi.hu

Címlapkép: Pixabay