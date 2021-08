Elegük van a háziorvosoknak, hogy a kormány megint olyan munkát tett a nyakukba, ami miatt a betegekre kevesebb idő jut

A háziorvosknak kellene kimenni a még be nem oltott 60 éven felüliekhez, de nekik kell összevadászni azokat, akik a harmadik oltásukat kérnék. Emellett még listát is kellene vezetniük a be nem oltottakról, amit le kell jelenteni a kormányhivatal felé.

A Telex cikke szerint a kormány ismételten pluszmunkát tett a háziorvosok nyakába azzal, hogy nekik kell(ene) a harmadik védőoltás miatt zargatniuk a körzetükbe tartozó pácienseket. Emellett pedig az is pluszmunkát ad a doktoroknak, hogy a még be nem oltott embereket is nekik kell rávenniük az oltásra – ráadásul egy belső körlevél szerint a be nem oltottakról heti listát kell leadniuk kormányhivatal felé.

A lapnak több háziorvos is megszólalt, a legtöbbjük arról beszélt, egyelőre főképp azokat a pácienseket keresik fel (vagy ők keresik meg a rendelőt), akiknél fontos a harmadik oltás beadása egészségügyi okokból, vagy pedig a kínai, Sinopharm-vakcinából kapták meg az oltásaikat.

Sok orvos azt javasolja a pácienseknek, hogy ne hozzá menjenek a harmadik oltásért, hanem regisztráljanak a megfelelő felületen, és menjenek az oltópontokra – a cikk szerint egyelőre sehol sincs tömeges érdeklődés. Akadt olyan orvos, aki összeszervezett közel 30 embert a körzetéből a harmadik oltásra, de a legtöbben inkább az oltópontokra irányítják az érdeklődőket, mert addig sem kell őket a rendelőben vegyíteni a még be nem oltottakkal és másokkal.

Egyes orvosok arról panaszkodtak a lapnak, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ által a harmadik oltásról kiadott tájékoztató anyag használhatatlan volt, ők egy független szervezet által kiadott tájékoztató alapján dolgoztak.

A Telexnek nyilatkozó orvosok szerint a legtöbben olyanok érdeklődtek a harmadik oltás iránt, akik Sinopharm-vakcinát kaptak, de volt olyan, aki az orosz Szputnyik V után kérne Pfizert (ez a legkeresettebb a háziorvosok szerint), vagy más nyugati vakcinát, mert ez szerintük segíthetne az utazási korlátozások alóli felmentésben (a Szputnyikot sok uniós országban elutasítják). Egyes, a lapnak nyilatkozó orvosoknak az a tapasztalatuk, hogy még nyugati oltások esetén is az idő múlásával csökken a hatásfok egyes pácienseknél.

A háziorvosok szerint azzal hogy a kormányzat a nyakukba sózta azt a feladatot, hogy egyesével keressék fel a körzetükben a még be nem oltott 60 év felettieket, azzal megint csak a betegellátástól veszik el az idejüket. A munkájukat már így is nehezíti, hogy náluk is ki lehet nyomtatni az uniós COVID-igazolványt a kormány utasítására (a kormányhivatalok és az EESZT használata mellett). Az sem elvárható tőlük, hogy a be nem oltottakat a saját lakásaikban keressék fel, mert egyes vakcináknál hat adagot tartalmaz egy ampulla, vagyis akkor még másik öt helyre kellene elmenniük (a kínai Sinopharm az egyedüli, amit könnyen lehet szállítani, de abból meg nem kér senki a cikk szerint).

"Ehhez a munkához a háziorvosi praxisok elvileg majd kapnak segítséget orvostanhallgatóktól, illetve több helyen az önkormányzat önkéntesei igyekeznek levenni ezt a terhet a vállukról. Egy a Telex birtokába jutott körlevél szerint a kormányhivatal tételes elszámolást vár a háziorvosoktól. Minden pénteken déli 12 óráig kötelesek jelentést tenni arról, hogy hány 60 év feletti embert kerestek fel, hányat győztek meg és oltottak be. Aki pedig nem vállalja az oltást, azzal elvileg egy nyilatkozatot kellene aláíratniuk. Ez is számos kérdést fel a háziorvosok körében: miért is kellene aláíratni bárkivel egy nyilatkozatot arról, hogy lemond egy amúgy önkéntes oltásról?"

