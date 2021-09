A borsonline.hu szerint a fiatal szlovák fiú egy legénybúcsú miatt érkezett Magyarországra. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus most felajánlotta segítségét a családnak.

Szombat éjjel a budapesti Andrássy útnál, az Opera előtt történt a tragédia: egy fiatal, Szlovákiából érkező férfitársaság egyik tagja elrohant a barátai mellől, és a tilos jelzés ellenére átrohant a négysávos Andrássy úton. Az időpontban éppen arra autózott a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egyik, szabályosan haladó mikrobusza, aminek a sofőrje – bár megpróbálta elrántani a kocsit, ahogy észlelte a férfit – nem tudta elkerülni a balesetet, és elgázolta a fiatalt. A borsonline.hu értesülései szerint a sofőr azonnal a segítségére sietett és értesítették a mentőket is, akik rövid időn belül a helyszínre értek, de a férfit már nem lehetett megmenteni.

A borsonline.hu most azt írja, a 30 éves férfi és a barátai egy legénybúcsúra érkeztek hazánkba, és éppen bulizni voltak, amikor a tragédia történt. A kongresszus szervezőit sokkolták a történtek, szóvivőjük, Zsuffa Tünde még másnap is megrendült hangon beszélt az esetről:

Nagyon nehéz erről hivatalosan is beszélni, hiszen anyaként is átérzem a helyzetet. Bele sem merek gondolni, mi érezhetnek a szülei, milyen nagy fájdalmat élhetnek át. (...) Mindenki nagyon meg van rendülve, amikor reggel összejöttünk, nem csak a kongresszus rendezéséért, hanem a férfiért és a családjáért is imádkoztunk.