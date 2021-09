Állandó megaláztatás, dührohamok és kéretlen szexuális közeledés – Kitálaltak a színészek a Spirit Színház vezetőjéről

Perjés János vezetési módszereiről maguk a Spirit Színház munkatársai beszéltek a hvg.hu-nak.



A színház munkatársai közül többen verbális abúzussal és fizikai erőszakkal is vádolták a Spirit Színház igazgatóját, és az ügyben folytatott vizsgálat nyomán a Független Előadó-művészeti Szövetség kizárta tagjai közül a Spirit Színház Nonprofit Kft.-t – írja a 24.hu.

Most többen névvel is nyilatkoztak a társulat tagjai közül a hvg.hu-nak, köztük Varga Ádám, Ozsgyáni Mihály és Karalyos Gábor színészek.

Varga például beszámolt egy levélről, amelyet a társulat nyílt levelezőlistáján írt neki Perjés, miután a színész bejelentette, hogy nem hajlandó tovább ingyen játszani.

Megvetlek Ádám tiszta szívemből, és sajnálom, hogy valaha lehetőséget adtam neked. Azért vetlek meg, amit feltételezel ebben a rohadt időszakban és kívánom neked, hogy mindezt tapasztald meg a saját bőrödön. Amikor milliárdos színházak nem egy hónappal csúsznak. Lehet, hogy holnap megérkezik a pénz, de a te munkádra soha többet nincs szükségem. (…) Én sok mindent láttam már. Például fiatal embereket meghalni

– írta Perjés.

De beszámoltak arról is, hogy a vezető egyébként is intézmény rendszeresen késett a fizetésekkel. Olyan társulati tag is akadt, aki egy ideig a színházban is lakott, mivel nem tudta kifizetni a lakbérét. Amikor azonban ezt valaki szóvát tette, Perjés gyakran dührohamot kapott, bár utóbbihoz a megszólalók szerint bármilyen apróság elég volt. Volt, hogy vasszékeket hajigált dühében, elfogadhatatlan hangnemben beszélt emberekkel, és volt, akinek azt kiabálta, dögöljön meg mindkét gyereke.

Perjés megharagudott, amiért a díszítők jobb helyre tették az épp vendégként játszó Hegyi Barbara fotóját az övénél az előcsarnokban, és – a színésznő távollétében – letépte az ő képét ábrázoló molinót, ugrált rajta, majd a szórólapokat is széttépte és leköpdöste

– mesélte az egyik interjúalany.

Perjést azzal is vádolják, hogy szexuálisan közeledett a társulat egyes férfi tagjaihoz, míg Ozsgyáni Mihály szerint az egyik előadás felvétele, amelyben sokáig meztelenül játszik a színpadon, kikerült a netre, miután összeveszett Perjéssel és eljött a színháztól, a fotói azóta is megtalálhatók egy meleg szexoldalon. Mások öncélúnak érzett csókjelenet miatt panaszkodtak.

