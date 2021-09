Azt mondta, megverte Jakab testőre – a rendőrség most őt állította elő

Két rendőrségi eljárás is indult a Jobbik elnökének hajdúhadházi lakossági fóruma után: a fideszes médiaholdinghoz tartozó Ripost ugyanis korábban arról számolt be, hogy Jakab állítólagos testőre szeptember 2-án, a Jobbik hajdúhadházi kampányrendezvényén földre vitt egy kutyát sétáltató férfit.



Kép: Videa

A Jobbik elnöke azt mondta, neki nincs is testőre, pontosabban úgy fogalmazott, hogy „az egész nép a testőröm”.

Jakab korábban azt írta, pár ember valóban fellépett a férfi ellen a fórumon, mivelhogy a férfi „zaklatta a választókat, majd megrúgta a munkatársamat”. Rubi Gergely szerint ő csak beszélgetett meg kutyát sétáltatott, „egy Jakab-csicska ment oda hozzá”. Mint fogalmazott, a nézeteltérést egy Trianon-emlékmű váltotta ki.

Sneider Tamás, a Jobbik korábbi pártelnöke Facebook-oldalán azt írta:

Rubi Gergelyt, a Jobbik egykori országgyűlési képviselőjét vitték a földre. Sneider szerint Rubi már Vona Gábor 2018-as kampányában is többször megzavart rendezvényeket, most is ez történhetett.