Dobrev Klára: A papa rántott húst kap, a mama zsíros kenyeret, a gyerek úton van London felé

Először állt ki nyilvános tévévitára az öt ellenzéki miniszterelnök-jelölt, alig egy héttel az előválasztás startja előtt. Az ATV stúdiójában Dobrev Klára (DK), Fekete-Győr András (Momentum), Jakab Péter (Jobbik), Karácsony Gergely (MSZP-Párbeszéd-LMP) és Márki-Zay Péter (Mindenki Magyarországa Mozgalom) vitázott.

A DK miniszterelnök-jelöltje szerint egy jól működő, sikeres, versenyképes országban jól működik az egészségügy, az oktatás, tisztességesek a bérek. Azzal folytatta, hogy ma Magyarország egy olyan családra hasonlít, ahol a papa rántott húst kap, a nagymama zsíros kenyeret, a rokkant nyugdíjas nagybácsi zsírt sem kap rá, a fiú pedig az asztalhoz sem ül le, mert már talán éppen úton van London felé. A gazdaságpolitika középpontjába az embert kell helyezni, ahogy működik az elmúlt tíz évben, az fenntarthatatlan. A kormány azt hiszi, hogy az olcsó, kiszolgáltatott munkaerővel és gyenge forinttal váltjuk meg a világot, "állati nagy tévedés" – szögezte le Dobrev Klára.

Dobrev Klára szerint,

ha nem lesz kétharmados ellenzéki győzelem, akkor ki kell mondani az alaptörvény alkotmányellenességét, mert egyetlen párt kizárólagos hatalomra tör.

Aki pedig nem számol le az első pillanatban az Orbán-rendszerrel, azzal az Orbán-rendszer számol le. A DK miniszterelnök-jelöltje azt is hozzátette, nem állítja, hogy néha nem kell trükkösnek, rafináltnak lenni.

Dobrev Klára szerint szemléletváltás kell az egészségügyben

Nemrégiben találkozott egy idős asszonnyal, aki elmesélte, hogy csak 2023-ra kapott időpontot csípőműtétre. Ez pedig azért van szerinte, mert nincs elég orvos az országban és nem azért, mert ne lenne megfelelő hely ezekre a műtétekre. Az oktatásban is el kell kezdeni költeni a pedagógusokra. Rendezni kell a pedagógusok bérét is. Romániában egy kezdő pedagógus jóval nagyobb fizetéssel áll be első munkahelyén

