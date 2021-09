Kényelmetlen kérdést kapott Jakab Péter – Bevalotta, hogyan reagálna, ha meleg lenne a gyereke

Jakab Péter Osváth Zsolt YouTube-műsorában szerepelt, ahol sok kérdéskört érintettek.



Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Osváth Zsolt az ellenzéki előválasztás minszterelnök-jelöltjei közül többet is meglátogatott. Ezúttal Jakab Péter, a Jobbik elnök-frakcióvezetője volt a soron, a ZSHOWTime házigazdája pedig ezúttal is oldott hangulatban beszélgetett egy politikussal – írja a blikk.hu.

A youtube ellátogatott a Jobbik pártközpontjába, ahol Molnár Enikő, Jakab kabinetvezetője, és maga Jakab Péter várták őt. A részből kiderült, hogy Jakab egy nagyjából 10 fős stábbal járja az országot, ahová elsősorban egyszerű kampánytárgyakat visznek magukkal.

A majd' 35 perces műsorban beszélgettek a kampányolásról, kiderült, hogy Jakab egy nagyjából 10 fős stábbal járja az országot. Szó esett a Vona Gáborral való viszonyáról is, amiről Jakab azt mondta, szerinte a Jobbik egykori elnökének megvolt a lehetősége, hogy bizonyítson, de nem élt vele. De felmerült Márki-Zay Péter neve is, mint egy olyan miniszterelnök-jelölté, aki mögé beállhat. Jakab eleinte nem is tervezte, hogy megméretteti magát, ám miután megtudta Márki-Zay szerinte több helyen is végletes programját, úgy döntött, muszáj elvállalnia.

Jakab Péter a ZSHOWTime nézőinek néhány kérdésére is válaszolt. A melegellenesnek titulált új gyermekvédelmi törvény Jobbik részéről történő elfogadásáról azt mondta, a pedofilokra vonatkozó szigorú szabályozásra mondtak igent, és a törvény homofób passzusait szerintük korrigálni kell majd. Jakab elmondta: ő sem találkozott még olyan iskolával, óvodával, ahol a homoszexualitást népszerűsítették volna.

Arra a kérdésre, mite tenne, ha a gyereke később azzal állna elé, hogy meleg, ezt felelte:

A gyermekeimet minden körülmények között, feltétel nélkül szeretem. Ha azt mondják, ők így éreznek, akkor azt el fogom fogadni, ahogy mindenki másnál is elfogadom, mert a szexualitás alapvetően magánügy.

A teljes videó itt tekinthető meg:

Forrás: blikk.hu

