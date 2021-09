Öt beteg meghalt és újabb 479 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést – közölte a koronavirus.gov.hu pénteken.

Fotó: MTI/Filep István

A kormányzati portálon azt írták: 817 159-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 30 123-ra, a gyógyultaké 779 777-re emelkedett.

Az aktív fertőzöttek száma 7259. Kórházban 353 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 41-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 4605-en vannak, a mintavételek száma 6 768 975.

Kiemelték, hogy a delta vírusmutáns több európai országban és Magyarországon is terjed. Az oltás azonban működik, minden más védekezési módszernél hatékonyabb; a beoltottak kevesebb mint egy százaléka betegszik meg, a betegség lefolyása pedig az oltottaknál általában jóval enyhébb – hívták fel a figyelmet.

Ezért már nem a korlátozásokkal, hanem az oltással tudunk leghatásosabban védekezni a járvány ellen

– hangsúlyozták.

Jelezték azt is, hogy a magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra és már meg is kapta a vakcinát, de annak sem késő, aki még nem tett így. A regisztrációs honlap és az internetes időpontfoglaló is folyamatosan nyitva van.

A harmadik oltásra is lehet időpontot foglalni az interneten, de az a háziorvostól is kérhető. Az időseknek, a krónikus és a legyengült immunrendszerű betegeknek különösen ajánlott a harmadik oltás.

Hozzátették, hogy az átoltottság további növelése és a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyásának megelőzése érdekében az internetes időpontfoglalóban a határidőn túli, valamilyen oknál fogva elmaradt második oltásokra is lehet már időpontot foglalni.

Tehát így az is könnyen be tudja pótolni a második oltását, akinek már korábban fel kellett volna vennie azt, de elmulasztotta" – írták, hozzátéve: nekik az időpontfoglaló ugyanazt a vakcinát fogja felajánlani, amelyet először kaptak.

Akinek még esedékes az első vagy második oltása, az ugyanúgy az első oltás során fogja megkapni az oltóhelyen a második oltás időpontját

– hívták fel a figyelmet.

Emlékeztettek arra is, hogy több mint 1,4 millióan töltötték ki a járvány utáni életről szóló nemzeti konzultációt. A válaszadók szerint Magyarországot meg kell erősíteni, hogy egy veszélyesebb korszakban is meg tudjon felelni a kihívásoknak. A válaszadók elsöprő többsége támogatja az adócsökkentés politikáját és a családok támogatását is. A konzultáció eredménye irányadó a kormány számára, az ebből fakadó döntéseket pedig hamarosan meghozza – írták.

Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (147 036) és Pest megyében (113 464) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (47 141), Győr-Moson-Sopron (44 852) és Hajdú-Bihar megye (42 932). A fertőzésben legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna, 17 889 fertőzöttel.

Forrás: MTI

Fotó: MTI/Filep István