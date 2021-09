Orbánék felkészültek – ha megbuknak, akkor is a zsebükben az ország

A kormány felkészült arra, hogy ki lesz akkor ha elbukják a választást, hiszen a jövő év tavaszán lejáró kormányzati ciklust átívelve hozza helyzetbe Mészáros Lőrincet, Garancsi Istvánt és társaikat – számol be róla a HVG360.



A fővárosi déli körvasút munkálatai előreláthatóan 2027 végéig húzódnak, és nem ez az egyetlen, a közelmúltban indított távlatos, nagyszabású projekt. Az ehhez kapcsolódó hihetetlen és szinte már-már mesébe illő drágulásról korábban beszámoltunk már.

A kormánypárt alaposan felkészült, hiába a bukás, a zsebükben van az ország, hiszen a járvány alatt alig észrevehetően, salátatörvényekbe és miniszteri rendeletekbe dugva, alaposan átszabták az állami koncessziók szabályozását.

Szemét

A hulladékgazdálkodás központosításába és reformjába korábban beletört a bicskája, most egy magánszereplő próbálkozhat. És mivel a koncesszióba az értékes vállalati szemetet is bevonják, az kompenzálhatja a lakossági szolgáltatáson keletkező tetemes mínuszokat. Akárhogy is, a pályázat nyertese élet és halál ura lesz az iparágban, minden más szereplő legfeljebb a hűbérese lehet.

Kaszinók

Ennek a biznisznek két tulajdonosa van: az Orbán Viktort olykor magángépén furikázó Garancsi István, valamint a kormányközeli Századvég-csoportot birtokló Szalay-Bobroniczky Kristóf. Már nem a korábban a játékbarlangokra alkalmazott korlátozott időtávra szerződtek, hanem a Magyarországon általános 35 évre.

A vonatkozó hirdetmény szerint a kedvezményezett LVC Diamond Kft. egységenként és évente bő egymilliárd forint koncessziós díjat fizet, összesen 5 milliárd és 71 millió forintot. A társaság ezzel együtt aranytojást tojó tyúk:

még az egyébként válságos 2020-as évben is 7,6 milliárd forint tiszta nyereséget termelt.

Atomerőmű

Nagyobb talán legnagyobb falat azonban a paksi bővítés, a projekt tervezett költsége 12 milliárd euró, a kivitelezéssel az orosz Roszatomot bízták meg, verseny nélkül, de elvileg 40 százalékos magyar beszállítói arányt kikötve.

Az orosz állami energetikai cégek hagyományosan Moszkva külpolitikájának eszközei is, és ha az orosz vezetés úgy ítéli meg, hogy érdemes támogatnia és ezzel magához kötnie az ellenzékbe szorult Fideszt és gazdasági holdudvarát, akkor

ez az óriásberuházás ennek kiváló eszköze lehet.

Útépítőbizniszről és a vasútépítő-bizniszről és arról, hogy Mészáros Lőrinc érdekeltségeiről és arról, hogy az előre megnevezett alvállalkozók között pedig egyéb, a felcsúti milliárdos családjához köthető cégek is feltűnnek a HVG fizetős cikkében lehet bővebben továbbolvasni.

