A kormányközeli MCC Feszt egy friss polgármesteri rendeletnek köszönhetően használhatta Esztergom belvárosát a rendezvény lebonyolítására – írja a hang.hu a Szabad Európa információi alapján.

A Szabad Európa értesülései szerint Hernádi Ádám, Esztergom fideszes polgármestere egymaga hozott új rendeletet, melynek értelmében:

A polgármester kérelemre Esztergom város és a régió lakosságának széles körét érintő rendezvény esetén a [közterülethasználati] díjat elengedheti.

A rendeletét június 14-én írta alá, és egy hónappal később már be is futott egy kérelem, amely az esztergomi belváros jelentős részére kiterjedt. Ekkor már majd egy hónapja tudni lehetett, hogy a kormányközeli Mathias Corvinus Collegium (MCC) a városban rendezi meg első fesztiválját, ahol a koncertek és bulik mellett olyan konzervatív személyiségek is felléptek, mint a Donald Trump volt amerikai elnököt és Orbán Viktort is nagyra tartó Tucker Carlson amerikai tévésztár – írja a hang.hu.

Az MCC Fesztet szervező Moonlight Event Kft. hat–tíz napra kért engedélyt, nyolc helyszínen összesen tizenháromezer négyzetméternyi területre, ráadásul mindezt ingyen szerette volna megkapni „az esemény jellegére való tekintettel”. Hernádi Ádám a „kulturális rendezvényre” egy hét elteltével meg is adta a közterület-használati engedélyt, a díját pedig elengedte. Becslések szerint a lefoglalt területért mintegy 2,6 millió forintot kaphatott volna Esztergom.

Forrás: Szabad Európa, hang.hu

