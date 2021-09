Karácsony Gergely felszólította a Jobbikot és a DK-t: Ózdon és Székesfehérváron is vonják vissza jelöltjük támogatását

Náci karlendítés és offshore-ozás: a budapesti politikus szerint ezek nem férnek be az ellenzéki összefogás által megfogalmazott értékrendbe.

Fotó: Facebook

Erre is jó az előválasztás. Ez a fájdalmasabb része, de megúszhatatlan. Az a tisztulási folyamat, amelyen át kell esni ahhoz, hogy minden jelöltünk hitelesen mondhassa magáról, és mi is mondhassuk róluk: méltóak a változást akaró többség bizalmára. Ezért jó, még ha fájdalmas is, hogy most, még a nagy megmérettetés előtt derülnek ki néhány esetben a múlt ügyei – írta Karácsony Gergely főpolgármester, miniszterelnök-jelölt a Facebookon vasárnap délelőtt.