Köpködés és rendőrségi feljelentés – így ért véget egy előválasztási incidens

Rendőrségi feljelentéssel ért véget egy előválasztási incidens Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében – írja a Narancs.hu.



Kép: elovalasztas2021.hu

A lap szerint a bő 700 lakosú Szamossályiban történt az incidens, ahol Bíróné 19 éve polgármester. Itt az előválasztásról szóló hivatalos tájékoztatás szerint a művelődési ház előtti tér lett volna a szavazás helyszíne, de Sápi szerint a művelődési házban tartották azt.

Sápi több okból sérelmezte a helyszín megváltoztatását:

egyrészt, mert nem találtak oda a szavazói, másrészt elmondása szerint az Országos Választási Irodáttól (OVI) azt a tájékoztatást kapta, hogy más helyszínen nem lehet érvényes szavazatot leadni.

Sápi állítása szerint rengeteg szabálytalanság is történt, illetve delegáltjait és őt is inzultálták, köpködték, egy alkalommal tettlegességre – falhoz szorításra – is sor került. Miután elhagyták a helyszínt, Fehérgyarmaton rendőrségi feljelentést tettek. Emellett az Országos Előválasztási Bizottságot (OEVB) is megkeresték; két panaszukban és etikai vizsgálatot kezdeményező javaslatukban arról is szóltak, hogy a Szamossályiba érkező voksolókat szervezetten utaztatták és utána megvendégeltél őket.

A panaszokban Sápi az ügy kivizsgálását, majd a Szamossályiban született szavazatok érvénytelenítését kérte. Az etikai vizsgálatban azt, hogy az OEVB mondja ki Bíróné méltatlanságát és zárja ki őt az előválasztásból.

Tökéletesen másként látja a történteket Bíróné Dienes Csilla. Az MSZP-s jelölt a lapnak állította, a „cirkuszt” Sápi és delegáltjai csinálták, akadályozva az előválasztást. Szerinte azért tartották a művelődési házon belül a voksolást, hogy ne zavarjanak egy boltot, de a helyszínváltást nem ő intézte, ehhez joga sem lenne.

A lap kérdésére elismerte, hogy:

két buszt is bérelt, amellyel tényleg hozták és vitték a szavazókat, de elmondása szerint ez szabályos. A megvendégelést tagadta. A szokatlanul magas részvételt azzal magyarázta, hogy sokan az ő településére utaztak szavazni, „mert itt a Fidesz megfigyelői nem árulják be őket”.

Az OEVB kedden délután közölte, hogy elutasította Sápi Mónika panaszát.

Forrás: HVG/Narancs

Címlapkép: elovalasztas2021.hu