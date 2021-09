Török Gábor az előválasztásról: egyetlen fő kérdés maradt

Az, hogy két vagy három jelölt maradt-e állva.

MTI Fotó: Kovács Attila

Az ismert politológus volt a Telex szerdai műsorának vendége, aki szerint az előválasztás részvétel szempontjából mindenképpen siker, hiszen minden negyedik ellenzéki szavazó elment az eseményre. Török szerint végre megvalósulhat a jelenlegi választási rendszerben egyedül működőképes recept, miszerint mindenhol egy jelölt áll szemben a Fidesz jelöltjével.

Szerinte azzal sem lesz probléma, hogy az ellenzéki választók leszavazzanak azokra a jelöltekre, akik az előválasztáson nyernek (kétpólusú rendszerekben általában nem számít olyan sokat a jelöltek személye), ám a folyamatnak vannak buktatói is.

Hátrányos elemként emelte ki, hogy a Fidesz muníciót kaphat az ellenzéki jelöltek egymás elleni támadásaiból, és ez még inkább igaz lehet a két forduló között esetlegesen elhangzó keményebb mondatokra.

A Telex cikke szerint az is kedvezhet a Fidesznek, hogy az eddigi információink alapján az első fordulót Dobrev Klára nyeri, és nincs kizárva, hogy a másodikban is ő fut be: a Fideszben ezt a forgatókönyvet „lottóötösként” értékelik; Török azt mondta, van olyan fideszes beszélgetőpartnere, aki szerint a mai eredménnyel Orbán Viktor már meg is nyerte a 2022-es választást. Török Gábor nem ment ilyen messzire, szerinte bár valóban az a konszenzus az elemzők között, hogy az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek között Dobrevnek van a legkevésbé képessége az ellenzéki táboron túli szavazatok bevonzására, ez nincs kőbe vésve.

Fideszesekkel folytatott háttérbeszélgetések alapján Török Gábor azt mondta, a kormánypártban valóban elhiszik azt a narratívát, hogy az előválasztás színjáték, amit a Gyurcsány Ferenc által kiválasztott jelölttel fognak megnyeretni, ilyen értelemben ez nem csak egy kommunikációs panel. A politológus szerint érthető, hogy a Fidesz előválasztás elleni fegyvere, a látszólag tét és cél nélküli „Stop, Gyurcsány! Stop, Karácsony!” kampány elindult: a kormánypártnak muszáj volt lépnie valami arra a helyzetre, hogy egész ősszel az ellenzéki előválasztás a fő téma, és az ellenzék mobilizálja a szavazóit. Ez a petíció ugyan önmagában nem túl erős, ugyanakkor a fideszes kommunikáció és narratíva rétegesen egymásra épülő elemekből áll, és ez a mostani kampány is jól illeszkedik a sorba: a kormánypárt nem engedi el teljesen a régi témáit sem, így az ellenzéket egyszerre tudja támadni azzal, hogy migránspárti, megszüntetné a rezsicsökkentést, Soros-bérenc, oltásellenes stb., és ehhez jól passzol a petíció. A 2022-es választás mindazonáltal különleges lesz abból a szempontból, hogy a Fidesznek nincs egyetlen fő témája, hanem ezzel a keverékkel operál.

Külön szóba került az eddigi eredmények alapján váratlanul jól és váratlanul rosszul szereplő miniszterelnök-jelöltek témája. Török Gábor a várhatóan negyedik helyre szoruló (és ezzel a második fordulóból kieső) Jakab Péterről azt mondta: a végén megbicsaklott a kampánya, a nép hangja imázs, amivel korábban népszerűségre tudott szert tenni, nem volt elég ebben a csatában. A politológus szerint a Jobbik-elnöknek a tévéviták idejére váltania kellett volna, és „miniszterelnöki arcélt” mutatni, mert a kemény srác képe nem győzte meg eléggé a választókat a kormányzóképességről. Márki-Zay Péter (aki részeredmények alapján harmadik lehet az első fordulóban) jól taktikázott azzal, hogy egyfajta „ellenzéken belüli belső ellenzéki” szerepet vett fel, erre valós igénye volt sok választónak, így szervezeti háttér nélkül is szép eredményt tudott elérni a hódmezővásárhelyi polgármester.

Török Gábor szerint a második fordulóban lényegében egyetlen fő kérdés maradt, hogy két- vagy háromszereplős lesz-e a verseny.

Amennyiben hárman maradnak (Dobrev mellett Karácsony és Márki-Zay is), akkor szinte biztosan a DK jelöltje nyer. Ha viszont a második és a harmadik helyezett megállapodik arról, hogy egyikőjük (valószínűleg inkább Márki-Zay) visszalép a másik javára, akkor újra nyitottá válik a verseny, és Karácsony Gergely válik az esélyessé Dobrevvel szemben.

Forrás: Telex.hu