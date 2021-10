Dobrev nyert, de még semmi nem dőlt el

Dobrev Klára nyerte meg az első fordulót az ellenzéki előválasztáson, amelyben azt a miniszterelnök-jelöltet akarják kiválasztani, aki 2022-ben Orbán Viktor ellenfele lehet.





Fotó: euronews

A meccs még nem dőlt el: a második fordulóba Dobrev mellett Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter is továbbjutott – írja a Telex.

Az előválasztáson a miniszterelnök-jelöltekre összesen 616 512 érvényes szavazat érkezett. A szavazatok megoszlása:

Dobrev Klára: 214 319, Karácsony Gergely 168 396, Márki-Zay Péter 123 944, Jakab Péter 86 909, Fekete-Győr András: 20 944

Dobrev Klára a szavazatszámlálás elejétől végig vezetett. Egy ideig azt lehetett gondolni, hogy a budapesti eredmények csökkentik vagy elveszik majd az előnyét, de hiába nyert meg Karácsony Gergely jóval több választókerületet a fővárosban, igaznak bizonyult a mondás: választást vidéken lehet nyerni. A 106 választókerületből 85-ben Dobrev nyert.

Karácsony Gergely 15 helyen tudott csak első lenni, ezek nagy része budapesti választókerület. Karácsony a második fordulóban mindent el fog követni, hogy megszorítsa Dobrevet. Ehhez szövetségesének tartja Márki-Zay Pétert, aki talán vissza is lépne a javára, de ehhez három feltételt szabott Karácsonynak.

Márki-Zay Péter a többiekénél jóval szerényebb kampányháttérrel indult, így a várakozásokhoz képest sokkal jobb eredményt ért el. A harmadik lett, és két választókerületben ő kapta a legtöbb szavazatot. A hódmezővásárhelyi polgármester egyértelművé tette: szerinte Dobrev Klárával – háta mögött Gyurcsány Ferenccel – nem tud választást nyerni az ellenzék, ennek egyedül csak a Fidesz örül. Csütörtök estére kiderült, hogy Márki-Zay még lebegteti visszalépését Karácsony javára, oda is szúrtak egymásnak.

Jakab Péter lendületes kampányt vitt, ehhez képest 14 százalékos eredménye gyengének mondható. Mindössze négy választókerület volt, ahol ő kapta a legtöbb szavazatot. A Jobbik elnöke meglepetésre nem hozta saját hátországában, Borsodban sem a győzelmet, ott is a legtöbb választókerületben legfeljebb második lett Dobrev mögött. A Jobbik egyéni jelöltjei jól szerepeltek az előválasztáson.

Fekete-Győr András a vártnál is gyengébben szerepelt. Csak az vigasztalhatja, hogy a Momentum jelöltjei közül sokan sikerrel szerepeltek az egyéni választókerületekben. Fekete-Győr is egyértelművé tette: szerinte Dobrevvel nem lehet választást nyerni. Azt taktikai okokból egyelőre ő is nyitva hagyta, hogy kit támogatna a Momentum az ellenzéki miniszterelnök-jelölt kiválasztására induló második fordulóban.

Forrás: telex.hu

Címlapkép: euronews