Czeglédy durván nekiment Karácsonynak : "Csúfosan leszerepelt, sofőr nélkül még Szombathelyre sem találna el"

Czeglédy Csaba közösségi oldalán kommentálta az országos előválasztás első fordulójának eredményeit – írja a 24.hu.



Fotó: MTI/Balogh Zoltán

- így értékelte az előválasztás első körének eredményét Czeglédy Csaba, aki a DK jelöltjeként Ungár Pétert legyőzve a legtöbb szavazatot kapta a Szombathelyet is magába foglaló, Vas megyei egyes számú választókerületében.

Posztja alatt kommenten kifejtette, hogy ez már egy finomított verziója a bejegyzésének.

Czeglédy nagy meglepetése Márki-Zay volt, szerinte megérdemelte a a harmadik helyett, és gratulált neki az eredményhez.

Karácsony Gergely is gyakorlatilag amiatt erőltette, hogy két fordulós legyen a miniszterelnök-jelölti előválasztás, nehogy véletlenül Dobrev Klára nyerjen, amikor még 5-6 jelölt versenyez. Azt a szabályt alkották meg – maga Karácsony is –, hogy a második fordulóba a három legerősebb jelölt kerüljön be, és a választók döntsék el, hogy ezen három jelölt közül ki nyerjen.