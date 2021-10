Szabó Tímea: "Az EP delegációja szembesül azzal a gyűlölettel, barbársággal, pusztítással, amit Orbán az elmúlt 11 évben művelt"

Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője közösségi oldalán megosztott bejegyzésben számolt be arról, hogy ma találkoztak az Európai Parlament delegációjával. Úgy fogalmazott, hogy ami Varga Judit és a kormány "hazugságaival szemben nem a homofób-törvény miatt jött Magyarországra".



Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Szabó Tímea nem hiszi, hogy "amit papírra le lehet írni, abban újat tudnak mondani nekik".

De az is biztos, hogy most szembesülnek teljes valóságában is azzal a gyűlölettel, barbársággal, pusztítással, amit Orbán az elmúlt 11 évben művelt, és ez szemmel láthatólag sokkolta őket, még ha valódi diplomataként egyikük sem osztotta meg velünk a véleményét.