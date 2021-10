Index: Trócsányi László lehet Áder János utódja

Fideszes politikusok is megerősítették, hogy a volt igazságügyi miniszter és korábbi diplomata neve is felmerült új köztársasági elnökként.

A legfrissebb hírek szerint Trócsányi László volt igazságügyi miniszter, jelenleg európai parlamenti képviselő tűnik a legesélyesebb jelöltnek arra, hogy 2022 márciusa után ő követhesse Áder Jánost a köztársasági elnöki székben – olvasható az Index cikkében.

Fotó: kormany.hu/Igazságügyi Minisztérium/Véssey Endre

Áder Jánosnak ugyanis 2022. március 13-án jár le a második ciklusa köztársasági elnökként, és a vonatkozó törvények szerint ő már nem indulhat újra ezért a posztért (viszont a Blikk egy korábbi összeállítása szerint volt államfőként elég szép apanázsra számíthat élete végéig).

Az alaptörvény előírásai szerint az államfő utódjáról annak megbízatásának lejárta előtt legalább 30, de legfeljebb 60 nappal hamarabb kell döntést hoznia az országgyűlésnek. Eszerint akár már jövő január közepén megválaszthatják Áder utódját, aki a cikk szerint a Fidesz legbelsőbb köreiből kerülhet ki. Korábban Trócsányi mellett Maróth Miklós klasszika-filológus és Csák János üzletember neve is felmerült az összeállítás szerint, de egy ideje már Trócsányit emlegetik befutóként a jelöltségre, ezt az értesülést fideszes politikusok is megerősítették a cikk szerint.

Trócsányival ugyani egy kormányzati tapasztalatokkal rendelkező jogász kerülne be a Sándor-palotába, akinek nem mellesleg több éves diplomata-tapasztalata is van (200 és 2004 között Belgiumban volt nagykövet, utána 2010-2014 között Franciaorszában töltötte be ezt a posztot). Emellett 2007-2010 között alkotmánybíró is volt, illetve 1993-ban egyetlen szavazattal csúszott le arról, hogy ő legyen az első magyar ombudsman. 2000 óta egyetemi tanár (1985-ben lett a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja), 2014-2019 között volt igazságügyi miniszter.

Az ellenzék idén áprilisban teljes szélességben állt ki egy szocialista képviselői javaslat mellett, amely szerint a köztársasági lenök személyéről már az új összetételű országgyűlésnek kellene döntenie 2022 nyarán, ám a fideszes többség miatt még tárgysorozatba sem vették az indítványt. Egyébiránt korábban mindig az alakulú új országgyűlés utáni nyáron választották meg a képviselők a köztársasági elnököt a jelöltek közül, ám Schmitt Pál 2012 tavaszi lemondásával csúszott meg a hagyomány.

