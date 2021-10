Orbán kiakadt a Kossuth rádióban: "Miért nem adják nekünk oda? Hát emiatt az LMBTQ-lobbi miatt"

A Bajnai-Gyurcsány-kormány hagyatéka, a járvány, Brüsszel, az LMBTQ-lobbi – ezek a magyar gazdaság erősödését nehezítő tényezők Orbán Viktor szerint. Minderről a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken beszélt a kormányfő.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban adott interjúja előtt a Kossuth Rádió stúdiójában 2021. október 8-án. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Orbán szerint Brüsszel szándékosan idéz elő olyan helyzetet, hogy a gáz- és szénalapú energia ára növekedjen, mert úgy vélik, így lehet küzdeni a klímaváltozás ellen, rákényszerítve a gazdaságokat a kevésbé környezetszennyező energiaforrásokra. Azonban, ha ilyen forrás nincs, akkor maradnak a magas áron elérhető források.

Elbaltázták. Brüsszel nem a megoldás, hanem maga a probléma

- közölte Orbán, aki szerint a baloldali kormányok alatt mindig emelkednének az energiaárak, ha a nemzetközi érdekek úgy kívánják, mer azt a baloldal mindig kiszolgálja.

Brüsszel ahelyett, hogy segítene, súlyosbítja a helyzetet

A két hét múlva esedékes EU-s miniszterelnöki csúcson ezért rezsikérdést napirendre kell tűzni.

Rendszeresen visszatért az interjúban Orbánnál a Gyurcsány-Bajnai-kormány, amely magas államadósságot, magas rezsiköltséget és rossz szabályozókat hozott, ami miatt “segélyből jobban megérte” élni, mint munkából.

A meleglobbi miatt nem jön az EU-s hitel

Orbán Viktor az „LMBTQ-lobbit” okolja azért, hogy az ország még nem kapta meg az uniós helyreállítási pénzeket.

Egyébként – ahogy a 444.hu emlékeztet . amikor ez a vita júliusban elkezdődött, akkor az Európai Bizottság azért nem hagyta jóvá a magyar kormány a 2511 milliárd forintos támogatási programról szóló tervét, mert további korrupció elleni intézkedéseket és a pénzek szabályos felhasználását garantáló lépéseket várt volna el. Didier Reynders igazságügyi biztos ki is mondta, hogy az Európai Bizottság mindaddig nem fogja jóváhagyni a magyar nemzeti helyreállítási tervet, amíg az Orbán-kormány nem hajt végre igazságügyi reformot és ad megfelelő garanciákat arra, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal által feltárt korrupciós ügyeket megfelelően ki is vizsgálják a nemzeti hatóságok. De a magyar miniszterelnök ehelyett most inkább erről beszélt:

Miért nem adják nekünk oda? Hát emiatt az LMBTQ-lobbi miatt. Az Európai Unió azt mondja, hogy akkor adja oda Magyarországnak a pénzt, ha beengedjük az iskolába az LMBTQ, ez a nem hagyományos... nem tudom, hogy kell, nem akarok senkit megbántani. Tehát akik nem úgy élnek, mint mi, ahol nem lány szeret fiút és fiú lányt, hanem összevissza.

Hozzátette:

Tehát ennek a világnak a szószólóit ha nem engedjük be az iskolába, a gyerekeink közé, akkor nem fogják ideadni a pénzt. De kérdem én: mi köze van ennek a gazdasághoz? Az unió visszaél a hatalmával, túlterjeszkedik azokon a jogkörökön, amelyek őt megilletik. Nem csoda, hogy egyre nő velük szemben az ellenállás szinte minden országban.

Szerencsére a magyar gazdaság jól teljesít, és olyan áron nem akarjuk elfogadni tőlük a pénzt, hogy átengedjük a gyerekeink nevelését mindenfajta furcsa életmódokat népszerűsítő LMBTQ-aktivistáknak, erről szó sem lehet – közölte Orbán.

És a végén ezt a pénzt meg is fogjuk kapni, mert ez jár nekünk, csak ez a vita sajnos időben egy csúszást eredményez. Ezért a forrásokat máshonnan kell elővenni. Miután a magyar gazdaságnak működnie kell, ahhoz nem járulhattunk hozzá, hogy a magyar gazdaságba ne menjen be az a pénz, ami bemegy a több országba, mert akkor lemaradunk a versenyben. Csak nekik az uniós költségvetésből érkezett a pénz, nekünk magunknak kellett előteremteni. De mi megindítottuk az összes programot, amire egyébként a brüsszeli pénzeket költeni akartuk.

"Tehát a magyar gazdaság nem szenvedhet amiatt, hogy Brüsszelben összekeverik a gazdaságpolitikát a szexuálpolitikával” – zárta a témát Orbán.

Forrás: Telex.hu, 444.hu

Címlapkép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher