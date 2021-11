Demeter Szilárd "gyűlöli" a színházat és a magyar irodalom nyolcvan százalékát is kukázná

Fluor Tomi egyik daláért is aggódott egy Telexnek adott interjúban.

A Telex készített videós interjút Demeter Szilárddal, a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) igazgatójával, miniszteri biztossal. Demetert még a Kálomista Gábor producerkedésével készült ElkXrtuk című film kapcsán kérdezték pár hete, már akkor lesújtó véleménnyel volt a magyar kulturális produktumokról, eztán készült a mostani interjú.

Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója köszöntőt mond a Lőrincz Csaba-díj átadásán a múzeum dísztermében 2021. október 6-án. Az elismerést idén Kiss Tamás szociológus, demográfus, a kolozsvári székhelyű Nemzeti Kisebbségkutató Intézet vezető kutatója vehette át. Fotó, címlapkép: MTI/Soós Lajos

A mostani interjúban – amelyből a hvg.hu készített rövid kivonatot – a PIM vezetője több erős állítást is megfogalmazott:

„Ha rajtam állna, akkor a magyar irodalom nyolcvan százalékát valószínűleg kukáznám, tehát azt mondanám, hogy sajnos nem jó”

Demeter Szilárd azt is lemondta, ő Rilkéhez, Arany Jánoshoz és Kemény Istvánhoz méri a kortárs magyar irodalmat, amiben bőven lát kivetnivalót.

„Nem az a bajom Parti-Nagy Lajossal, amiket a HVG-re ír, vagy bárhova ír publicisztikaként, hanem az a bajom Parti-Nagy Lajossal, hogy az utóbbi években az ő tehetségéhez, irodalmi nagyságához képest szarokat ad ki, mint szépirodalmi mű”

- mondta el az interjúban.

Azt is kijelentette az interjúban, hogy gyűlöli a színházat, mégpedig személyes élmény alapján (hogy ez mi lehetett, arra azonban nem tért ki).

"(...) személyes élmény alapján gyűlölöm a színházat, mint olyat, nem szeretek színházba menni. Amikor színházba kell mennem, az olyan, mint másoknak a fogászat, libabőrös vagyok”

- mondta, és nem is nevezte meg az általa amúgy legjobbnak tartott színházat.

Arról is beszélt az interjúban, hogy már-már elitistaként szigorú a zenében is, többek között Ferenczi Györgyöt és a Tankcsapdát méltatta, de Lovasi Andrást is kiemelte. Azt is elmondta, nem hallgat rádiót, hanem Spotify-on állítja össze magának a zenéket, "mint minden normális ember". Viszont azt is elmondta, hogy az általa akkor nem hallgatott Petőfi Rádiónak volna az a feladata, hogy életmódválaszokat adjon a fiataloknak.

A beszélgetésben Demeter azt is elmondta, hogy szerinte Fluor Tomi Mizu című száma heteroszexuális kampánydal, ami az első áldozata lehet majd a cancel-kultúrának, mert a heteroszexualitást közvetíti.

Forrás: telex.hu, hvg.hu