Ezt tervezi a politikában a magyar pornómilliárdos – Gattyán azt mondja, nincs jó viszonyban a regnáló kormánnyal, közben kiderült, cége 900 milliót kapott egy NER-es tőkealaptól

Gattyán György a héten fizetett hirdetések útján bejelentette: Magyarország digitalizációjának fejlesztése érdekében mozgalmat indít, amihez 106 választókerületben álláshirdetéssel keresi „a képviselőket”. A héten kiderült az is, hogy azt is tervezi, mozgalmát párttá alakítva el is indulnak a jövő évi országgyűlési választáson. Gattyán György 2020-ban a hatodik leggazdagabb magyar volt a Forbes listája szerint. Vagyonát webkamerás felnőtt tartalmú szolgáltatásból szerezte, ezért ragasztották rá itthon a pejoratív „pornómilliárdos” jelzőt. A Válaszonline közben most arról ír, hogy az egyik Rogán-közeli tőkealap 900 millió forintot tolt Gattyán e-aláírási rendszereket fejlesztő cégébe.

Magyarország egyik leggazdagabb embere, a szexkamerákon és online jósláson meggazdagodott Gattyán György a héten jelentette be, hogy mozgalmával indulna a 2022-es választásokon, mert elmondása szerint egy felmérésből azt olvasta ki, hogy lenne rá igény. Elege lett abból, ami a magyar közéletben zajlik, akárcsak a két politikai tömb állandó sárdobálásából. Egyelőre több száz millió forinttal, egy általa alapított mozgalommal és saját szilárd hitével száll be a változásba, amelyhez a kulcsot a digitalizációban látja.

Gattyán György, a Docler cégcsoport alapító-tulajdonosa a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központban tartott adományátadáson 2020. május 7-én. Hatvan teqballasztalt kaptak adományként magyarországi gyermekotthonok a Docler cégcsoport felajánlásaként. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Magyarország harmadik legvagyonosabb üzletembere, az 51 éves, jelenleg 305 milliárd forintra becsült vagyonú Gattyán György a közelmúltban fizetett cikkekben jelentette be, hogy több száz millióból létrehozott mozgalmat indít, most pedig Friderikusz Sándor legutóbbi podcastjában arról beszélt, hogy

ha kell, pártot alapít, és el is indulna a 2022-es országgyűlési választásokon.

Az online streamingpiacon szexoldalakkal meggazdagodó vállalkozó, aki néhány éve az adóhatóságokkal is háborúba keveredett, a cégei egy részét külföldre telepítette, és idejét is javarészt Amerikában töltötte, de most visszatért Magyarországra, és be akar szállni a politikába is.

Talán pont azért van politikai véleményem, mert elég abszurd, hogy egy magyar üzletembernek félnie kell bármitől is. Úgy gondoltam, hogy ha kell, felvállalom, hogy igenis nem szabad, hogy féljen egy magyar üzletember, és nyugodtan legyen politikai véleménye

– jelentette ki az interjúban.

Az üzletember szerint a magyar politika jelenleg két nagy tömbből áll, amelyek egymást sarazzák, de nem foglalkoznak azzal, miként lehetne a magyarságot, a magyar gazdaságot, életet megújítani, jobbá tenni. Gattyán György szerint ma a digitalizáció lehet az, ami régen a gőzgép volt, ez lehet a motorja egy társadalom, egy ország felemelkedésének. A digitalizációt a zászlajára tűző mozgalma el szeretne jutni a legeldugottabb falvakba is,

ezért toboroznak 106 képviselőjelöltet, és már most van közel ezer jelentkező.

Bár a szupergazdag vállalkozót Friderikusz kitartóan faggatta, Gattyán György egyelőre viszonylag kevés konkrétumot árult el terveivel, illetve saját politikai szerepvállalásával kapcsolatban. Ami azonban konkrétumként kiderült, hogy a Docler-tulajdonos keresi a társakat.

A bizonyos Gattyán-féle mozgalom jelenleg állást kínál 106 képviselőnek az ország 106 választókörzetében.

Most az a terv, hogy felépítek egy kampányt, és majd kiderül, hogyan reagál rá a társadalom

– fogalmazott Gattyán György az interjúban, és hozzátette:

nem gondolja, hogy ő egy második Széchenyi lenne, ám szívesen odaáll a mögé, aki ma változtatni szeretne Magyarországon.

Szerinte jelenleg Magyarországon ötmillió ember érzi úgy, hogy senki sem képviseli a politikában, ezért ő szívesen elvállalja ezt a feladatot. Gattyán beszélt a pénzről is, egyelőre több száz millió forintot fektetett az általa kezdeményezett politikai mozgalmi projektbe. Akik jelentkeznek nála képviselői szerepre, rendes fizetést fognak tőle kapni, hogy szerte az országban kutatómunkát végezzenek.

Gattyán továbbá elmondta, ha szükséges, mozgalma párttá szerveződik, ami nagyrészt attól függ, hogyan tudnak majd kommunikálni az aktuális hatalmi elittel. Hozzátette,

aki ismeri a múltját, tudhatja, hogy egész biztosan nincs jó viszonyban a regnáló kormánnyal.

Az Index azt írja,

ha figyelembe vesszük, hogy Gattyán éppen most, nem sokkal az előválasztás után lengette be a digitalizációs mozgalom fedőnevű választási pártalakítási tervét, akkor jó okkal lehet azt feltételezni, hogy a szexiparból érkező milliárdos – aki a hazai politikai közélettől eddig igen távol tartotta magát – nem saját belső indíttatásból szánta rá magát az eddigi megnyilvánulásai alapján kirajzolódó személyiségétől nagyon idegen politikusi szerepre.

A közéletben Gattyán korábban eddig csak jótékonykodásával hívta fel magára a figyelmet. Azon csekély számú hazai milliárdosokhoz tartozik, akik nagyvonalú adakozásaikkal szimpátiát tudtak kiváltani.

Az Index hozzáteszi:

Ez, hogy a digitalizációs mozgalommal változtassuk meg Magyarországot, és ezáltal adjunk lehetőséget az embereknek, hogy ne a két múlt közül kelljen választani, és az, hogy azt gondolja éppen ő hivatott arra, hogy ezt – négy hónappal a választás előtt a szürke ködből előlépve – felkínálja a magyaroknak, erősen emlékeztet Berki Krisztián hirtelen jött főpolgármesteri ambícióira. A bulvármédiából ismert Berkit éppen olyan keveset hallottuk megszólalni korábban a főváros gondjairól, városfejlesztő terveiről, önkormányzatiságról, mint ahogy Gattyán Györgyöt a hazai politikai viszonyokról.

Például nem tudjuk, hogy mit gondol olyan kérdésekről, mint amilyen a külpolitika, a környezetvédelem, a szociálpolitika, a közteherviselés, az adóparadicsomok adta lehetőségek szűkítése, az oktatáspolitika, a migráció, a jogállamiság, a fékek és ellensúlyok rendszerén alapuló polgári demokrácia – teszi hozzá a lap.

Közben kiderült: Közel milliárdos pénzügyi segítség lehet a kapcsolat Gattyán cége és a NER között

A Válasz Online cégbírósági adatokra hivatkozva írt arról pénteken, hogy egy, a Rogán Antal holdudvarához tartozó magántőkealap pénzt adott a milliárdos egyik vállalkozásának.

Rogán Antal javaslatára még 2016-ban szavazta meg a parlament a Nemzeti Otthonteremtési Közösségekről (nok) szóló törvényt. A feltételeket úgy alakították, hogy a Carion Csoport lehessen a nokok szervezője. A törvény elfogadása után már 500 millió forintos hitelt kaptak Matolcsy unokatestvérének bankjától.

A Válasz Online azt írja: a Rogán Antal propagandaminiszter holdudvarához tartozó, a regnáló kormány által is pénzelt Carion-csoport magántőkealapja, a Columbus a cégbírósági adatok tanúsága szerint

900 millió forint pénzbeli hozzájárulással segítette meg Gattyán e-aláírási rendszereket fejlesztő, európai piacokra készülő Netlock Kft.-jét.

A lap emlékeztetett:

Gattyán, aki a napokban azzal állt elő, hogy pártot tervez alapítani és indulna a jövő évi parlamenti választáson, a nyilatkozataiban hangsúlyozza, hogy nincs igazából jó viszonyban a kormánnyal.

Márki-Zay: A Fidesz érdeke lehet, hogy Gattyán György is induljon 2022-ben

Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt ugyanakkor arról beszélt: a Fidesz érdeke lehet, hogy Gattyán is induljon 2022-ben. „Lehet, hogy Gattyán György őszintén hisz a harmadik út lehetőségében, de az is lehet, hogy ezek mögött a kezdeményezések mögött a Fidesz áll” – mondta az RTL Klub Híradójának Hódmezővásárhely polgármestere.

Márki-Zay Péter úgy látja, hogy a szavazatok megosztása a Fidesz érdeke. Hozzátette, az, aki az előválasztás után jelentkezik, mindenféle legitimitás és múlt nélkül, az óhatatlan, hogy az ellenzéki szavazók megosztására törekszik. Azt is mondta, számít rá, hogy a választások előtt még biztosan alakulnak majd hasonló kezdeményezések, de reméli, hogy ezek a fideszes szavazókat fogják megosztani.

Gattyán György esetleges indulását úgy kommentálták az ellenzéki pártok (a DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MSZP és Párbeszéd) az RTL Klubnak, hogy „az egységes ellenzék a Fidesz leváltására készül, más politikai akciókkal, bejelentésekkel nem foglalkozik”.

A Momentum új elnöke Donáth Anna ezzel kapcsolatban a hvg.hu-nak azt mondta:

Gattyán Györgynél egyértelmű, hogy a Fidesz megrendelésére dolgozik, és célja, hogy új pártjával megzavarja az ellenzéki közeget.

