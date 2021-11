"Ez egy csendes Canossa-járás volt" – A kormány májusban jelentette be, hogy nem kell több Pfizer vakcina, szeptemberben már Brüsszelben lobbiztak azért, hogy mégis vehessenek

Magyarország visszalép az uniós vakcinabeszerzési programba. A fordulatról a kormány és a bizottság is hallgatott az elmúlt hónapokban, egyedül Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter említette egy novemberi kormányinfón, hogy uniós forrásokból hívnak le Pfizer vakcinát a gyermekek oltásához.

Fotó: MTI/Kovács Attila

Megerősítette az Euronewsnak az Európai Bizottság egyik szóvivője, hogy

Magyarország mégis részt vesz az EU harmadik vakcinavásárlási szerződésében, amit a Pfizer/BioNTech-kel kötöttek.

A kormány májusban jelentette be, hogy nem kell több Pfizer vakcina, ezért nem vesz részet a következő vásárlási körben, de a lap azt írja, szeptemberben már Brüsszelben lobbiztak azért, hogy mégis vehessenek az oltóanyagokból.

Az EU legutóbbi, harmadik körös vakcinabeszerzése éppen májusban zajlott, egyedül Magyarország maradt ki belőle. Ekkor állapodtak meg a Pfizerrel arról, hogy 2023-ig a tagállamok 1,8 milliárd dózist hívhatnak le.

Az Euronews forrása azt mondta,

Magyarország bekönyörögte magát a szerződésbe szeptemberben, így most nyugodtan tudnak rendelni gyermek és felnőtt adagot is.

Kellett a többi ország jóváhagyása is ehhez, ez egy csendes Canossa-járás volt – mondta a lap forrása.

Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ Járványügyi és Infekciókontroll Főosztályának vezetője tegnap jelentette be, hogy az ország készen áll az 5-11 éves korosztály oltására is, mert van elég Pfizer-vakcina és a kormány lekötött korábbi szállítmányokat. Akkor még nem lehetett tudni, pontosan hogyan kötötték le a szállítmányokat.

Gulyás Gergely korábban közölte, hogy ha az EMA engedélyezi a vakcinát a fiatalok számára is, akkor Magyarországon is kérhetik majd a szülők az oltást.

A vásárlást a hivatalos koronavírus-információs oldal is közölte, egy hír aljára elrejtve. Ezt írták:

Az Oltási akcióhét keretében még nem, de heteken belül várhatóan megkezdődhet az 5-11 éves gyermekek oltása is. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) november 25-én jelentette be, hogy engedélyezi ennek a korosztálynak az oltását is a Pfizer-vakcinával. Magyarország készen áll ennek a megszervezésére is, a kormány már megrendelte a gyermekek oltására való Pfizer vakcinákat, az első szállítmány várhatóan december végén érkezik meg. A további tudnivalókat hamarosan ismertetjük.

Forrás: hu.euronews.com, 24.hu

Címlapkép: MTI/Kovács Attila