Végre sikerült Orbánt megkérdezni a Pegasus-ügyről, egyből arról beszélt, hogy a Fidesz szabadságharcos

Az Emmanuel Macronnal kiegészült V4-ek tanácskozásán kérdezte fel a magyar miniszterelnököt a Le Monde. Orbán szerint a magyar titkosszolgálatok a jogszabályok szerint működnek, de ez nem volt mindig így.

Emmanuel Macron francia köztársasági elnök hétfőn Budapesten tartózkodott, Orbán Viktor és az egyesült ellenzék pártvezetőivel és miniszterelnök-jelöltjével is találkozott, emellett pedig a visegrádi négyek (V4) tanácskozásán is vendég volt – írja a 444.hu.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor magyar kormányfő (j) és Emmanuel Macron francia köztársasági elnök (b) a francia elnök és a visegrádi országok (V4) miniszterelnökeinek csúcstalálkozóján tartott sajtótájékoztatón Budapesten, a Várkert Bazárban 2021. december 13-án.

Fotó, címlapkép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A cikk szerint a tanácskozáson a diplomácia szabályai szerint a francia sajtó is kérdéseket tehetett fel Orbán Viktornak, a lehetőséggel pedig élt a Le Monde újságírója, aki a Pegasus-ügyről érdeklődött. Az újságíró a kérdésében utalt arra is, hogy Áder János testőrségének vezetőit is megcélozták a kémszoftverrel.

A magyar miniszterelnök a kérdésre röviden annyit felelt, hogy

Magyarország egy jogállam, a titkosszolgálatok működését is jogállami szabályok rendezik Magyarországon, amelyeket mi mindig betartunk és büszkék vagyunk arra.

Ezután arról beszélt, hogy ez nem volt mindig így.

Amikor a politikát kezdtük, még nem ez volt a helyzet, hiszen mi a kommunista rendszerrel szembeni ellenállásból jövünk, tehát mi a szabadságharcosok és az utcai harcosok világából jöttünk a politikába. Mi büszkék vagyunk arra, hogy szemben a kommunista rendszerrel, a titkosszolgálatok a jogállami szabályok keretein belül kell, hogy végezzék a mukájukat.

A 444 cikkjében megtalálható a HírTV élő adásáról készült rövid felvétel, amelyen az idézett szöveg elhangzik.

Orbán egyébként még nem sikerült újságírónak kérdezni a Pegasus-ügyről július óta, amikor kirobbant az ügy.

Forrás: 444.hu