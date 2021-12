Karácsony: Gattyán a kétségbeesett Fidesz zsoldjában áll

Elindul a 2022-es választásokon Gattyán György és pártja – a milliárdos üzletember ezt a tegnap esti Egyenes Beszédben jelentette be. Hozzátette: célja a kormányváltás. Közben a korábban a Jobbik színeiben politizáló Varga-Damm Andrea is új pártot alapított Reformerek néven, és ők is úgy határoztak, elindulnak jövő tavasszal, mert szerintük nincs ellenzéki politizálás.

Karácsony Gergely az ATV Híradónak azt mondta: ezek a kezdeményezések a Fidesz kétségbeesett próbálkozásai. Az elemző pedig úgy látja, nem ezen fog múlni a jövő évi választás.

Gattyán György célja a kormányváltás, a miniszterelnökséget ugyanakkor a lehető legrövidebb időre, 4 évre vállalná.

Létrejöhet egy olyan állapot, hogy ha az ellenzéki összefogás szavazatait, és a mi pártjaink szavazatait összeadjuk majd, akkor annak elégnek kell lennie a választásokhoz

– emelte ki a Megoldás Mozgalom miniszterelnök-jelöltje

Van még egy jelölt, aki nemrég szállt ringbe: Varga-Damm Andrea korábban a Jobbik politikusa volt, Reformerek néven hozott létre pártot. Célja, hogy gyűlölet helyett béke legyen az országban, a politikusok ne lopjanak, és ne káderek üljenek fontos pozíciókban.

Ezek a kezdeményezések a Fidesz kétségbeesett próbálkozásai arra, hogy megosszák a változást akaró embereket, ezek az emberek a Fidesz zsoldjában állnak, nem hiszem, hogy bármilyen módon befolyásolnák az eredményt

– nyilatkozta Karácsony Gergely, főpolgármester.

Azt gondolom, hogy aki most nem az egységes ellenzékre, és az egységes ellenzék közös jelöltjeire szavaz, az a Fideszt akarja hatalmon tartani

– hangsúlyozta Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke.

A Kétfarkú Kutya Párt közben egy sajátos bejegyzésben reagált Gattyán György indulására. A legnagyobb felnőtt-tartalmat streamelő oldal létrehozásával milliárdossá váló üzletember bejelentésére csupán annyit írtak: megkezdték az egyeztetéseket a Pornóapátiban indítandó közös jelöltről.

Forrás: atv.hu