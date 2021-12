Államtitkár: nem számít komoly működési problémákra a kormány a szabadságra küldendő tanárok miatt

Azokat a tanárokat küldik fizetés nélküli szabadságra, akik december 31-ig nem adatják be maguknak valamelyik koronavírus elleni vakcina első adagját.

A Népszavának adott interjút Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár, aki szerint a kormány nem számít komoly működési problémákra amiatt, hogy januártól az oltatlan tanárokat fizetés nélküli szabadságra kell küldeni a kormány egy korábbi határozata alapján (amely a pedagógusokra kiszabta, hogy kötelező beoltatniuk magukat a koronavírus ellen).

Fotó: Facebook/dr. Maruzsa Zoltán

Maruzsa a következőket mondta:

Nem szeretnék jóslásokba bocsátkozni, de nem hiszem, hogy össze fog omlani a rendszer. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy megengedhessük, hogy oltatlan pedagógusok tömegei tanítsanak az iskolákban. Sok emberrel találkoznak, gyerekekkel szülőkkel, nagyszülőkkel. Ahol sokan oltatlanok, ott ráadásul osztályokat kell zárni, mert kidőlhet a tantestület. Vagy most sikeresen lezárjuk az iskolák megvédésének a folyamatát, és a következő félév is jelenléti oktatással működhet, vagy sokkal több zárásra kerülhet sor a következő hónapokban.

Az államtitkár ugyanakkor abban bízik, hogy azon tanárok közül, akik december 15-én megkapták a felszólítást, hogy december 31-ig oltassák be magukat, azok közül sokan megváltoztatják korábbi elhatározásukat és beadatják a vakcinát.

Maruzsa az interjúban nem tudta még megmondani, hogy hány olyan tanár van, akik egyértelműen elutasítják az oltást, de szerinte az látszik, hogy az oltottakon túl azok száma is növekszik, akiknek orvosi igazolásuk van arról, hogy nem javasolt a számukra a vakcina beadása. Arról sincs adatuk, hogy hány olyan tanár van, aki már mindhárom oltást beadatta magának.

Nincs pontos statisztikánk, oltottság és nem oltottság kategóriájában gondolkodunk, egyelőre a jogszabályok sem tesznek különbséget a kétszer vagy háromszor oltottak között. Nem kizárt, hogy a következő hónapokban, a lejáró védettségek okán a kormányzat ezt átgondolja, a jogszabályi környezet is változik, de egyelőre védettnek tekintjük azokat is, akik két oltást kaptak

- mondta el Maruzsa, és azt is hozzátette, hogy azok esetében, akik azért kaptak védettségit, mert átestek a fertőzésen, azoknál a védettség felmérése nem köznevelés-szakmai szempontok szerint történik.

Az interjúból az is kiderült, a 12 éven felüli iskolások 55 százaléka már be van oltva (legalább egy adaggal), az 5-11 év közötti korosztályok közöttieknek azonban a legutolsó adatok szerint mindössze 40 ezernek adták be a vakcinát. Maruzsa is arra számít, ezen korosztályoknál alacsonyabb lesz az átoltottság, de szerinte ha az alsós évfolyamok 10-20 százaléka lesz beoltva, már az is lassíthatja a járványt. Egyelőre emiatt az alsósoknál nem tervezik kimondani, hogy nem lehet digitális oktatást tartani.

Egyébként az államtitkár szerint egyre kevesebb az olyan intézmény, ahol digitális oktatás vagy rendkívüli szünet van: az óvodák 1 százalékában, az iskolák 1,5 százalékában van elrendelve valamilyen tanügyi intézkedés.

A diákok tesztelésének bevezetését firtató kérdésre Maruzsa Zoltán azt válaszolta, hogy egyik példaként felhozott országban (Ausztria és Románia) nem volt kifejezetten sikeres az intézkedés. A magyar megközelítés pedig az, hogy mivel már van vakcina, ezért inkább oltanak.

Forrás: nepszava.hu