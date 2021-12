Múltidéző anekdotával, mosolyogva válaszolt a Völner-ügyre Orbán: "Diákkoromban is bátrabb volt, mint én"

Orbán Viktor szerint meg kell várni a bírósági ítéletet, és akkor merülhet fel a miniszter vagy akár a miniszterelnök felelőssége – derült ki a mai Kormányinfón. Ezen felül Orbán elmondta, hogy saját magában sincs kialakult álláspontja a Völner-üggyel kapcsolatban, a bírósági ítéletet kell megvárni.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Néhány hete, a Parlamentben beszélt utoljára Völner Pállal, akit nagyon régóta ismer, együtt voltak kollégisták. Hozzá kapcsolódik egy kellemetlen emléke is: amikor Brezsnyev halálakor fel kellett állni, néhányan ülve maradtak, köztük Orbán és Völner is. A bátrabbak, köztük Völner a teremből is kimentek.

Diákkoromban is bátrabb volt, mint én

Nagyon sajnálja, hogy kialakult ez a helyzet, és a bírói ítéletig magában sem dönti el ezt a kérdést, mondta Orbán.

Forrás: Portfolio.hu, 444.hu

Címlapkép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher