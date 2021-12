Az elmúlt hat évben kétszer is átvilágította Völner Pált az Alkotmányvédelmi Hivatal.

Kassai Dániel ellenzéki önkormányzati képviselő kapott választ a titkosszolgálattól, amiből az átvizsgálás tényén kívül más nem derül ki. Mindez azért érdekes, mert az ügyészség szerint az elmúlt években 83 millió forint vesztegetési pénzt fogadott el a politikus.

A Völner Pál- ügyben válaszolt az Alkotmányvédelmi Hivatal. Válaszukból kiderül, hogy 2015 és 2021 között kétszer is átvilágították a korrupciógyanúba keveredett Völner Pált, az Igazságügyi Minisztérium lemondott miniszter-helyettesét és parlamenti államtitkárát, de úgy tűnik mégsem találtak semmit, ami miatt büntető eljárás megindítását kezdeményezték volna

- kezdte posztját Kassai Dániel.

Hozzátette:

A törvény szerint, ha egy nemzetbiztonsági ellenőrzés során kockázati tényező merül fel az átvilágított személlyel kapcsolatban, akkor az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója tájékoztatja a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős minisztert, vagyis Pintér Sándor belügyminisztert. Ha volt ilyen tájékoztatás, akkor azt Pintér Sándornak meg kellett kapnia. Ennek bebizonyítása lehetséges, ugyanis a Nemzetbiztonsági Bizottság, ha valamely nemzetbiztonsági szolgálat jogszabályellenes működését észleli, ténymegállapító vizsgálatot folytathat le, amely során betekinthet a nemzetbiztonsági szolgálatok nyilvántartásában lévő, egy adott ügyre vonatkozó irataiba is.

"Ha kiderül, hogy Pintér hallgatott, akkor neki is vállalni kell a politikai következményeket, mint ahogy Varga Juditnak is, de felelős lehet az Alkotmányvédelmi Hivatal a Völner vizsgálat alatt regnáló főigazgatója is, hiszen hogy lehet az, hogy az ő munkatársai nem, de Nemzeti Védelmi Szolgálat kiszúrta, kinyomozta és feljelentésük során az ügyészség tovább vitte az ügyet" húzta alá Kassai.

Hozzátette:

Völner Pált most 83 millió forint kenőpénz elfogadásával gyanúsítják, rajta kívül azonban többeknek kell vállalni a politikai és szakmai felelősséget is. Az Alkotmányvédelmi Hivatal hibázott, hiszen az tudható, hogy ők nem tettek feljelentést kétszeri nemzetbiztonsági ellenőrzés után sem, noha a törvény kimondja, hogy nemzetbiztonsági kockázat áll fenn, ha az ellenőrzött személy nem alkalmas jogviszonyának illetéktelen befolyástól mentes ellátására.

A hvg.hu emlékeztet, Völner Pált, Varga Judit igazságügyi miniszter helyettesét december 7-én gyanúsította meg vesztegetéssel a Legfőbb Ügyészség. A gyanú szerint a politikus rendszeresen fogadott el kenőpénzt Schadl Györgytől, a Magyar Bírósági Végrehajtó Kar elnökétől 2018-tól 2021-ig, összesen 83 millió forintot. Völner a róla szóló hírekre úgy reagált: nem követett el bűncselekményt, de lemondott az államtitkári pozíciójáról. A fideszes politikus mentelmi jogát az Országgyűlés felfüggesztette.

Forrás: hvg.hu