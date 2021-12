Felhívja a figyelmet a szilveszteri petárdázás veszélyeire.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Az év utolsó éjjelén több száz kutya és macska menekül fejvesztve a petárdázás miatt, akik közül sokan sosem térnek haza

– kezdi a posztját Budapest főpolgármestere. A legújabb Facebook-posztjában emlékeztet, hogy a petárdázás jelenleg be is van tiltva, hiszen mind a háziállatoknak, mind a kisgyerekeknek, mind az autizmussal élőknek komoly riadalmat okozhat.

Sosem értettem, miért buli a petárdázás, és reményeim szerint a fővárosi rendészetnek idén sem kell sok büntetést kiszabnia miatta. Érdemes tudni ugyanis, hogy a közterület-felügyelők is kiszabhatnak helyszíni bírságot közterületen a nem szabályszerűen használt pirotechnikai eszköz tulajdonosával szemben

– emlékeztet. Bár ezt nem részletezi, a büntetés akár 150 ezer forintig is terjedhet, így tényleg nem éri meg kockáztatni.

Karácsony emellett arról is ír, hogy ilyenkor az Illatos úti ebtelepre több állat is bekerül, miután ijedtükben képesek több kilométert is megtenni. Közöttük vannak, akik többet nem is találkoznak családjukkal – ezért a gazdikat is emlékezteti arra, hogy ilyenkor fokozottan figyeljenek az állataikra.

