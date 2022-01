"Orbán Viktor is kifejezte azt, hogy az idő nekik dolgozik" – nem egyedülálló Márki-Zay és megtizedelt szavazók esete

Hann Endre szerint nagy a nyomás az ellenzéken, az ellenzéki miniszterelnök-jelölt új évi kijelentéseivel kapcsolatban pedig elmondta: ez nem példátlan a magyar politikai életben. Kérdés, hogy ez milyen hatással lehet a választói hajlandóságra.

Fotó: Facebook

A Medián friss közvélemény-kutatásában azt a kérdést válaszolták meg a résztvevők, hogy szerintük vajon ki fogja megnyerni a választást, a válaszok pedig meglepők lehetnek – írja az atv.hu.

A Fidesz-KDNP listára szavazók 91 százaléka a kormánypártoknak jósolja a győzelmet, ami nem újdonság, azonban a szavazókorú népesség döntő többsége, 63 százaléka, emellett az ellenzéki lista szavazóinak is egyharmada úgy gondolja, hogy ez lesz a végkifejlet.

Márki-Zay Péter újévi beszédében kiemelte, hogy a covid által is megtizedelt időskorú lakosság nagyobb része szavazott a Fideszre 2018-ban, a fiatalok nagy többsége kormánykritikus.

A kormánypárti sajtónak azért majdnem mindegy, hogy mi van, szóval akkor is, olyanokat is állítanak, amik nem igazak. Ez speciel igaz, hogy ő mondott egy ilyet. (…) Ez nem teljesen példátlan a magyar politikai életben, én még emlékszem, amikor a Horn-Orbán vitán Orbán Viktor is valahogy kifejezte azt, hogy az idő nekik dolgozik