Az üzletember állítja: célja a kormányváltás.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A milliárdos üzletember, Gattyán György nemrég fejezte ki nyilvánosan politikai ambícióit. Azóta – egészen pontosan december 24-én – be is jegyezték a pártját, A Megoldás Mozgalmat. Most pedig egy, az MTI-hez eljuttatott levélben azt írja: „célom a kormányváltás biztos és zökkenőmentes megvalósítása, nem pedig annak késleltetése vagy megakadályozása”. Ennek érdekében több lépést is felajánlott.

Szólt az ellenzékhez: "

felajánlom segítségemet minden kormányváltó erőnek, amennyiben a következőkben foglalt programpontok megvalósítása mellett írásban, együtt hitet tesznek velem.

Gattyán ezután rátér a lényegre: „Felkérem az Ellenzéki Összefogást, hogy tegyenek szándéknyilatkozatot, amelyben kifejezik támogató hozzáállásukat, elhatározásukat a Megoldás Mozgalom alább felsorolt pontjaival kapcsolatban. Ha egyetértenek ezekkel a törekvéseinkkel, arra kérem Önöket, hogy 2022. január 17-ig kezdeményezzenek közös tárgyalássorozatot a Megoldás Mozgalommal a részletek kidolgozásáról, hogy a pontokból a tavaszi választásokig egy, a két fél által aláírt javaslatcsomag készülhessen.”

Az mfor.hu összefoglalta a pontokat:

A közbeszerzési rendszer strukturális átalakítása, a gyanús beszerzések automaikus kiszűrésére is alkalmas informatikai rendszer kiépítése.

Kormányváltás után "azonnali (további) 10%-os alapbéremelést kell végrehajtani az állami közoktatásban dolgozók részére, a jelenlegi egyházi támogatások terhére. Továbbá garanciavállalást kell tenni arra, hogy az állami oktatásban dolgozók teljes bére inflációkövető lesz."

Minden 14 év feletti magyar fiatalnak egy szoftverekkel felszerelt, távoktatásra alkalmas hordozható számítógép biztosítása.

A kormányzat és az állami tulajdonú cégek kommunikációs és hirdetési kiadásainak radikális csökkentése, ezek összesen sem haladhatnák meg a 10 milliárd forintot.

A közmédia költségvetésének jelentős csökkentése.

Az így felszabaduló összegeket Gattyán „a vidék felzárkóztatására, azon belül is, az ország digitális tudatra ébredésének elősegítésére” költené.

Forrás: mfor.hu

