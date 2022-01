Ingyenes lakásfelújítást tervez az ellenzék

A szegények támogatása áll a program középpontjában.

Az Egységben Magyarországért múlt héten ismertetett közműprogramja a párbeszédes Jávor Benedek nevéhez fűződő tanulmány néhány ponton eltér miniszterelnök-jelöltjük elképzeléseitől. – írja a Népszava.

Illusztráció: 123rf.com

Az elkerülhetetlen zöld átállás során meg kell tartani a társadalom életminőségét – foglalta össze a tanulmány fő üzenetét Büttl Ferenc, a Megújuló Magyarországért Alapítvány elnöke, amit az összes többi felszólaló is osztott. Emellett az is általános véleményként fogalmazódott meg, hogy a Fidesz-KDNP-kabinet csak annyiban ismerte fel a kérdés jelentőségét, amennyiben komoly erőforrásokat fordít önmaga "zöldre festésére", vagyis környezetvédelmi látszatintézkedésekre. Ugyanakkor az ellenzéki politikusok nem csak az érdemi lépéseket hiányolták, de a kormányt kifejezetten pazarló, sőt olykor a szennyezést támogató döntések miatt is bírálták, ezért sorskérdésnek nevezve az idei kormányváltás szükségességét.

Forrás: Népszava.hu