Keményen nekiment a Fidesznek Tordai Bence: "Fegyverként használják a buzizást, sokan fogják a vezetőik közül börtönben végezni"”

A Párbeszéd politikusa szerint a kormányzó párt közepes méretűvé zsugorodhat össze, a helyén keletkező űrt pedig több jobboldali párt is be tudja tölteni. Tordai Bence szerint az ellenzék nem késett el a kampánnyal és Gyurcsány Ferenc is rajta lesz a közös listán.

Fotó: MTI/Soós Lajos

Interjút adott a 168 órának a Párbeszéd országgyűlési képviselője, Tordai Bence, aki április 3-án a budapesti 4-es számú választókerületben indult egyéni jelöltként az ellenzéki összefogás színeiben. Listára ráadásul fel sem került, erről azt mondja: „Ha valaki egy szinte biztos győztesnek számító körzetet nem tud megnyerni, akkor ott valami probléma van, és valószínűleg listáról sem érdemes bevinni az Országgyűlésbe.”

Az Egységben Magyarországért listájáról elmondta, hogy vezető helyen lesznek rajta az előválasztáson szereplő pártok miniszterelnök-jelöltjei. Tordai szerint nincs olyan felvetés sem, hogy ne legyen rajta Gyurcsány Ferenc mint a Demokratikus Koalíció elnöke.

Beszél arról is, hogy a Párbeszéd korábban támogatta volna, hogy Márki-Zay Péter egy hetedik frakciót alakíthasson a Parlamentben, ám végül a többi párt konszenzusa miatt ettől visszakoztak. Ahogy maga Márki-Zay is, ami Tordai Bence szerint államférfiúhoz méltó cselekedet.

Ő úgy látja, Márki-Zay Péter saját frakció nélkül is rendelkezik politikai hátországgal, ráadásul miután a civil világból érkezett, nem tenne jót a kampány dinamikájának, ha most pártépítésen "szorgoskodna."

Szerinte ha a Fidesz összeomlik, lesz tér a jobboldalon, az üres térfelet akár két-három párt töltheti majd be.

Arra a kérdésre, hogy mi kellene a Fidesz összeomlásához, a politikus azt mondta,

egy Fidesz-vereség, aztán a bűnüldöző szervek és a független igazságszolgáltatás működése.

Úgy gondolja, hogy egy nem Pintér Sándor alatt működő rendőrséggel és a Fidesztől független adóhatósággal is nagyon messzire lehet jutni, amihez egy feles többségű győzelem is elég.

Hozzátette:

Sokan azért húznak a Fideszhez, mert ők a regnáló hatalom: az emberek egy része fejben már azonosítja az államot és a pártot. Nem is alaptalanul, hiszen erre masszívan rájátszik a Fidesz gépezete. A hatalomból való kikerülésük után egyből megcsappan a támogatóik száma, sokan fogják a vezetők közül börtönben végezni, és néhány év alatt a Fidesz egy közepes méretű párttá zsugorodhat össze, ami nagyon jót fog tenni nekik és az országnak is.

Tordai szerint a Fidesznek

a Völner-ügy és a Pegasus-ügy miatt is folyamatosan magyarázkodniuk kellett a tavalyi évben, ráadásul az egész beépült a korrupt és romlott Orbán-rezsimről szóló narratívába. Biztos vagyok benne, hogy mindkét botrány megmaradt az emberek fejében.

Az ellenzék közös programjával kapcsolatban hozott döntésekről is szó volt az interjúban. Többek között kiderült, hogy a Jobbik megvétózta az azonos neműek házasságának engedélyezését. Ezzel kapcsolatban Tordai elmondta

Szerepel a programban, hogy a hátrányos megkülönböztetések tilalma, a jogegyenlőség nem maradhat írott malaszt: valóra kell váltanunk. Ebből egy lépésben következik, hogy mi kell történjen az azonos nemű párok házasodáshoz való jogával. A Jobbik egy legitim szempontot vetett fel azzal kapcsolatban, hogy mennyire érdemes egy ilyen megosztónak számító témát a kampány részévé tenni. A billegő, vidékies jellegű körzetek egy részében sajnos még nincs többsége a melegházasság támogatásának. Mi, párbeszédesek – az ellenzéki pártok többségével együtt – természetesen továbbra is támogatjuk, és akár meg is valósulhat egy cikluson belül. Ettől függetlenül a magyar LMBT+ közösség tagjai pontosan tudják, hova érdemes szavazniuk, ha normális, nyugodt életet szeretnének élni. A Fidesz célponttá tette őket, és fegyverként használják a „buzizást”, a „dzsenderezést”, ezért rengeteg LMBTQIA aktivista segíti a kormányváltást. Egy csapat vagyunk.

Forrás: 168.óra, hvg.hu, szeretlekmagyarorszag.hu

Címlapkép: MTI/Soós Lajos