A választás előtt két hónappal épp a héten jelentették be, hogy a kormány maximalizálta a sertéscomb árát, Orbán pedig ennek örömére elment egy disznóvágásra, amin ő is aktívan részt vett. A kormányfő pörkölte, és felvágta a malacot, és a húsfeldolgozásban is részt vett. Természetesen a pálinkával való koccintásokból sem maradt ki. A disznóvágásról szóló videóban a kormány mulatós propaganda nótája szól. Így mulat a magyar 2022-ben.

A három korábbi fotó után a miniszterelnök Facebook-oldalára kikerült a videó is, amin Orbán feldolgoz egy disznót és pálinkázik.

Orbán Viktor szombaton a Csongrád-Csanád megye nyugati határán fekvő Öttömösre ment, ahol 13 év után először dolgozott fel nyilvánosan egy disznót a vendéglátójával, Mihálffy Bélával együtt. Mihálffyt a Fidesz december elején jelölte ki a kormánypárt helyi jelöltjének a 2022-es választásra.

A kormányfő Viszlát, röfi címmel posztolta a videót:

Forrás: 444.hu