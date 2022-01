Visszautasítja a rendőrség, hogy ólomkesztyűkkel verték volna meg a 16 éves gyorshajtót a rendőrök

Visszautasítja a rendőrség a gyorshajtó 16 éves vádjait, miszerint elfogása után a rendőrök ólomkesztűkkel verték volna össze. Ugyanakkor a rendőrségi iratokat átküldték az ügyészségnek is hivatalból.

Mint ismert, pénteken hajnalban tucatnyi rendőrautó üldözött egy 16 éves fiatalt a fővárosban, miután a tinédzser a XV. kerületben a Páskom parknál a menetiránnyal szemben hajtott egy egyirányú utcában, és a rendőri jelzésre nem állt meg. A sofőr a menekülése közben nekiment egy rendőrautónak, elsodorta a mellette álló rendőrt is, aki könnyű sérüléseket szenvedett. (Az egyik rendőrautó üldözés közben elütött egy idősebb nőt, akit súlyos sérüléssel szállítottak kórházba.)

Fotó: Illusztráció/police.hu

Az ügy a 24.hu cikke szerint újabb fordulatot vett, miután az elfogott sofőr azt nyilatkozta a TV2-nek, hogy az őrizetbe vétele után a rendőrök brutálisan összeverték, többek közt ólomkesztyűvel ütötték a fejét és a bordáit.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) vasárnap közleményt adott ki ennek kapcsán, amelyben visszautasították a vádakat. Mint a kommünikében leírták, a fiatal azt mondta a rendőröknek, hogy a fejét a száguldozás közben az autóban ütötte be, és ugyanezt állította a rendőrök hívására kiérkezett mentőszolgálat munkatársainak is. Orvosi ellátásra is elszállították, és itt sem mondott mást, nem említette a bántalmazást. A traumatológiai intézetben kiállított ambuláns kezelőlapon is az áll, hogy a sérülését a személyautóban szerezte.

A BRFK a közleményben azt is leírta, hogy nincs ólomkesztyű rendszeresítve a rendőrségnél, ilyen eszközt a rendőrök nem használnak.

Forrás: 24.hu, police.hu