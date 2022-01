Lázár követi Orbán példáját: ő sem áll ki vitára Márki-Zay Péterrel

Két nappal azután, hogy az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter Orbán Viktor után Lázár Jánost is vitára hívta, be is futott a válasz.



A kormánybiztos a Facebookon válaszolt arra, hogy miért nem áll ki Márki-Zay Péterrel, akivel amúgy Csongrád-Csanád megye 4. választókörzetében fog megmérkőzni április harmadikán.

Vitaképtelen az, aki nem mond igazat, aki sértegeti a más véleményen lévőket, aki becsapja saját szavazóit is. Aki a gondjaira bízott település helyett csak önmagát építi. Aki jobboldalinak mondja magát, mégis a gyurcsányi baloldal visszatéréséért küzd. Aki arra sem képes egyenes választ adni, hogy menni akar vagy maradni: a parlamentet választaná vagy a polgármesterséget? Hódmezővásárhelynek és a választókerületnek nem vitára, hanem munkára van szüksége. Az itt élő emberek érdekeinek érvényesítésében, a településeink építésében és a vidék fejlesztésében továbbra is számíthatnak rám. Minden másra ott van Márki-Zay Péter.

- üzente neki Lázár János.

Márki-Zay szombaton azt írta, bízik benne, hogy Lázár majd bátrabb lesz, mint a főnöke, hiszen az ellenzéki jelölt már Orbán Viktort is megpróbálta rábírni egy vitára, de aztán Dömötör Csaba államtitkár elmagyarázta, miért nem áll ki vitázni Orbán Viktor.

