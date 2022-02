Karácsony “megöléséről” elmélkedik Néző László, Bencsik és Gajdics

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a Klubrádióban azt találta mondani, hogy: "Az egész Városliget projekt értelme olyan szempontból felfoghatatlan, hogy a 21. században egy parkban építkezni olyan, mint belepisilni a szenteltvíztartóba egy templomban, ami talán belefér, csak tönkreteszi azt, amiért ott vagyunk.”



A Fidesz-KDNP és a kormánypárti média is kiborult a kijelentésen, a KDNP szerint pedig Karácsony Gergely verbális erőszakot követett el egy keresztény szimbólumon.

A 444.hu számolt be arról, hogy a legutóbbi Sajtóklubban 18 percen át őrjöngött ezen Bayer Zsolt és Gajdics Ottó is, Bencsik András pedig „Hugyos Gergőnek” nevezte Karácsonyt, akit szerinte „ki kell tagadni az emberi civilizációból”, mert a szemében elveszítette az „emberi méltóságát” is.

De közülük is talán a Karácsonyt „Fütyőkének” nevező Néző Lászlónak, a Mediaworks-központ főszerkesztőjének sikerült a legnagyobbat mondania:

Karácsony ugye nyírkarászi, elméletileg egy nyírségi gyerek, na most ha Nyírkarászban ezt nyíltan elmondaná, vagy Nyírkarászon megjelenne mondjuk a vasárnapi mise után, nem biztos, hogy további főpolgármesteri babérokra is pályázhatna, mert esetleg nekrológot kellene róla írni, mert a nyírkarásziakat ismerve, én mellette voltam, tanítottam a Berkesz nevű faluban, az Nyírkarász mellett van, úgyhogy ismerve őket nem biztos, hogy ezt nagyon eltűrnék. És nem is értem, hogy egy nyírkarászi gyerek hogy ejthet ilyet ki a száján, mert bármennyire is vallástalan most már a világ nagy része, azért még falun az emberek többsége még, ha nem is jár templomba, de mégis átéli a kereszténységet.

A lap azt is megjegyezte, hogy Karácsony Gergely egyébként a gyerekkorát nem Nyírkarászon, hanem a szomszédos Nyírtasson töltötte.

