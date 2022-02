Rekordméretű adókkal szerezné vissza az ellenzék a nem tiszta eszközökkel felhalmozott vagyonokat?

A CEU Demokrácia Intézetének kerekasztal vitáján vett részt az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, amelyet A jogállami alkotmányosság jövője Magyarországon címmel rendeztek – írja az Index.hu.



Fotó: MTI/Mohai Balázs

A lap szerint Márki-Zay egyértelművé tette, hogy

nem fognak egyszerű többséggel megváltoztatni kétharmados törvényeket, de összeszedik és csokorba gyűjtik, hogy milyen alkotmányellenes döntések születtek a fideszes ciklusok alatt, amelyeket mindenképpen meg kell változtatni.

Minimalista alkotmányról beszélt, amelyet a fékek és ellensúlyok rendszere fog nagyban meghatározni, hogy soha többet ne lehessen a jogállamiságot leépíteni Magyarországon.

Márki-Zay azt is hangsúlyozta, hogy Orbán Viktornak létfontosságú a győzelem a választásokon, ezért mindent meg is fog tenni. Tisztában van ugyanis azzal, hogy az ellenzék elszámoltatásra készül, elsősorban a mostani felsővezetés és azok családtagjainak vagyonosodását kívánják vizsgálni. És amennyiben kiderülnek a tisztességtelenségek, akkor bizony el is ítélik majd őket.

Egy kérdésre válaszolva Márki-Zay elismerte, hogy

az ellenzéki pártok között is folyik vita arról, hogy esetleg rekordméretű adókkal próbálják meg visszaszerezni a nem tiszta eszközökkel felhalmozott vagyonokat. Szerinte ezzel csak elismernék, jogszerűvé tennék a lopást, nem erre van szükség, hanem arra, hogy megbüntessék azokat, akik arra rászolgáltak.

Arról is beszélt, hogy meg kell találni a jogos fellépés módját, eszközét, hogy visszaállítsák a sajtó szabadságát. Ezen már elismert jogászok nagy csapata dolgozik.

Olyan megoldásokon dolgoznak, hogy legyen majd olyan jogi eszköz a kezünkben, amellyel a szándékosan hozott, bebetonozó, fideszes törvényeket az alaptörvény megsértése nélkül lehessen érvényteleníteni és visszaállítani a jogállamiságot Magyarországot

- hangsúlyozta Márki-Zay.

Az online beszélgetés során Michal Simecka az Európai Parlament alelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az elkövetkező választások kulcsfontosságúak lesznek, abból a szempontból, hogy a jogállamiságot megsértő tagállamokban sikerül-e változásokat elérni.

További részletek itt olvashatóak.

Forrás: Index.hu

Címlapkép: MTI/Mohai Balázs