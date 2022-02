Közel 100-an haltak meg egy nap alatt, több, mint 5000-en vannak kórházban

Megékeztek a legfrissebb koronavírus adatok.

Elhunyt 94, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 42 069-re emelkedett – írja Blikk.hu. A gyógyultak száma folyamatosan nő, ez jelenleg 1 384 170, míg az aktív fertőzötteké 231 376. 5167 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 176-an vannak lélegeztetőgépen. A regisztrációs és az időpontfoglaló folyamatosan nyitva van az oltáshoz, csütörtöktől szombatig pedig ismét lesz oltási akció.

Oltásra várakozók a győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház előtt. Fotó: KRISZAN CSABA / MTI FOTÓSZERKESZTÕSÉG / POOL / AFP

Februárban is lesz minden csütörtökön, pénteken, és szombaton oltási akció a kórházi oltópontokon. Az oltásra továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akik már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előzőt. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90%-ra emelhető a védettség – írják a koronavirus.gov.hu oldalon.

Már a negyedik oltás is foglalható és felvehető, akár az oltási akciók keretében is. A negyedik oltás kérhető 18 év felett, ha a 3. oltás beadása óta már eltelt 4 hónap. Az olthatóság megítélése érdekében az oltóorvos szükség esetén konzultálhat a kezelőorvossal és/vagy háziorvossal. Az oltóanyag megválasztása minden esetben az oltóorvos feladata, aki – a pácienst ismerve – szakmai szempontok alapján dönt. Általános ellenjavallata egyik kombinációnak sincs.

Azon oltatlan személyek, akik a fertőzésen átestek, várakozási idő nélkül, a betegségből történt felgyógyulás után olthatók.

Az 5-11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál. Eddig 89 ezer gyermeket regisztráltak a szüleik oltásra, 85 ezren pedig már fel is vették azt.

Forrás: Blikk.hu