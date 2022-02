Kovács Zoltán: Nem fogunk engedni a zsarolásnak

A magyar kormány nem enged a zsarolásnak, mert pontosan tudja, hogy politikai akcióról van szó – nyilatkozta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár pénteken a közmédiának.



Az államtitkár a V4-országok miniszteri tanácskozását követően arra a felvetésre reagált, amely szerint "külföldi újságírók torz képet festenek, ilyen nyilatkozatok is elhangzottak, hogy Brüsszel kettős mércét alkalmaz, vagy azokat az országokat megbüntetik, amelyek nem úgy viselkednek, ahogy elvárják".

Kovács Zoltán közölte:

a megszólalásokból az derül ki, hogyan működik ez a világ, az újságírók, a híráramlás, a nem kormányzati szervezetek (NGO).

Hozzátette:

az a legdöbbenetesebb, hogy a "hálózat működési elvei" nemcsak egy egyénnél bomlanak ki – újságírók, korábbi uniós képviselők vagy éppen NGO-k képviselője –, hanem most egy olyan világszervezettől, amely a világ újságjainak, hírszolgálatainak több ezer tagot számláló globális szövetsége.

Azokat a meghatározó orgánumokat is a tagjai között tudja, mint a Financial Times, a Le Monde vagy a New York Times, Die Welt. Ezeknek a véleményformáló erejéről mindenki meg volt győződve az elmúlt évtizedekben – közölte.

Ha e mögött is olyan szervezetten, politikai célzattal, egy-egy országgal – adott esetben Lengyelország és Magyarország – szemben is bevethető lejárató politikai szándék húzódik meg, amelyben pénzért, Soros-alapítványok finanszírozásában bármit el lehet érni, akkor miért csodálkozunk azon, hogy a Magyarországról vagy éppen Lengyelországról alkotott kép nem tud pozitív lenni?

- tette fel a kérdést.

Kijelentette: "ezek a csatornák eleve politikai érdekből, rossz szándékkal előállított híreket, elferdített tényeket tárnak a nyilvánosság elé. Azok a sajtóorgánumok pedig, amelyek ide sem jönnek, meg sem kérdezik az érintetteket, átveszik, megismétlik az előbbiek által előállítottakat."

Amikor évek óta zajlik ez a folyamat, annak a végeredménye az ország megítélésének az állapota. Így az EU-ban sem csodálkozhatunk azon, hogy ilyen politikai döntésekkel találkozunk

- mondta Kovács Zoltán.

Kitért arra: sokan úgy gondolják, hogy a választásokba való beavatkozás nagy látványos események formájában történik meg. Nem kizárt ez sem – folytatta –, ugyanakkor a rossz hír, hogy a belpolitikába való beavatkozás eszköze és módszere folyamatos.

Ezek a szervezetek, világszervezet évek óta, évtizedek óta szisztematikusan dolgozik azok ellen az országok és kormányok ellen, amelyek nem úgy cselekednek, vagy nem úgy vélekednek, ahogy ők azt a Soros-féle univerzumban elképzelték

- fogalmazott Kovács Zoltán.

Hozzátette: az elmúlt évben nyilvánvalóvá vált, hogy az egyik ilyen beavatkozási forma a támogatások/források visszatartásával való ijesztgetés, miközben mindenki pontosan tudja, hogy nincs sem egyedi, sem szisztematikus probléma sem Magyarországon, sem Lengyelországban a jogállamisággal.

Viszont ez felkerült mint egy politikai ostor, zsarolási eszköz a palettára, amellyel Brüsszelből, uniós intézményekből, sajtóból, NGO-któl lehet a nem tetsző kormányokat ostorozni

- közölte az államtitkár.

Megjegyezte, a legutóbbi eset éppen a gyermekvédelmi népszavazással volt kapcsolatos; "a helyreállítási alap pályázatai, illetve a következő hétéves időszakra beadott pályázatok azután kérdőjeleződtek meg, hogy Magyarország elfogadta a gyermekvédelmi törvényt".

Nem fogunk engedni a zsarolásnak, mert pontosan tudjuk, hogy politikai akcióról van szó

- jelentette ki Kovács Zoltán, hozzátéve: e mögött olyan hálózatok és véleményformálók állnak, "amelyeknek eleve más politikai célkitűzéseik vannak, rossz szándékuk van, amelyet Magyarországgal szemben az elmúlt években-évtizedekben sokszor kifejeztek".

