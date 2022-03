Itt követheti élőben a fideszes jachtokat és magángépeket – elindult a NERtravel

A 444.hu hívta fel arra a figyelmet, hogy az Átlátszó tematikus Twitter-fiókot indított az orosz oligarchák járműveit figyelő oldalak mintájára.

A NERtravelen lehet követni, merre járnak-kelnek a Fidesz-közeli elit luxusjachtjai és magángépei, mint például az Artemy, a Lady MRD, a Seagull MRD vagy épp az OE-LEM. Ezeken a járműveken lefotózták már Mészáros Lőrincet, Orbán Viktort és Szijjártó Pétert is.

Az OE-LEM például tegnap megjárta Toszkánát.

NER Travel Detected Took off near Massarosa (LU), Tuscany, IT. pic.twitter.com/SMdJqoeD2J