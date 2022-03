Újabb pénzosztás jöhet a nyugdíjasoknak

A kormány mindent megtesz, hogy a szavazóbázisának számító nyugdíjasok kedvében járjon.

"Én arra számítok, hogy ezen a hétvégén, vagy legkésőbb a jövő hét elején a kormány bejelenti a döntést a kiegészítő nyugdíjemelésről, amit azonban legkorábban májusban fizetnek majd ki”

Ezt nyilatkozta a Hírklikk.hu-nak Barát Gábor nyugdíjszakértő, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az emelésnek visszamenőleg kell járnia és egy összegben kell kifizetni. Szerinte újra kell számolni a 13. havi járandóságot is, s a februárban folyósított és a korrekció után járó összeg különbözetét is oda kellene adniuk. A minden bizonnyal napokon belül megszülető emelést ugyan az inflációs folyamatok is igazolják, de talán inkább választási megfontolások miatt dönt róla a kormányt.

Fotó: 123RF.com

Az idén februárban a fogyasztói árak átlagosan 8,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet. Mindezt úgy, hogy 2022-re a kormány eredetileg három százalékos pénzromlással számolt az elfogadott költségvetési törvényben, s erre is építette az idei nyugdíjemelést. Persze már decemberben egyértelműen látható volt, amit a szakértők régebben hangoztattak, hogy ez csak egy gyenge alulbecslés volt. Ezért – tudván, hogy az idei választási év, amikor szükség van a több millió nyugdíjas szavazatára – gyorsan bejelentették az öt százalékos emelést. De az élet ezt is felülírta: a legfrissebb, februárra vonatkozó hivatalos adat 8,3százalékos inflációt tartalmazott, miközben az emberek ennél sokkal komolyabb áremelkedést tapasztalnak. Hiába nyúlt vissza a kormány a régvolt, szocialista időszakra emlékeztető árstophoz, hiába harsogja, hogy megvédi a gazdaságot (v.ö. a kádári „nem hagyjuk begyűrűzni az olajválságot” lózung), már a hivatalos infláció is lassan akár két számjegyűvé válik, kiváltképpen az Ukrajna ellen indított orosz háború hatásai miatt.

Reális-e egy évközi nyugdíjkorrekció? – kérdeztük Barát Gábortól. Az Országos Nyugdíj-főigazgatóság volt vezetője szerint részben a választásra tekintettel, részben a realitást is tartalmazó okból hamarosan bejelentés várható a nyugdíjkorrekcióról. Az inflációs folyamatok is ezt igénylik, hiszen a januári öt százalékos emelés már a döntés születésének idején, az akkori körülmények között is alultervezett volt.

„Látjuk a februári, majd a márciusi adatokat, s bár ezek havi mutatók, de az biztos, hogy az inflációs pálya érdemben nem fog egyelőre később sem javulni”– mondta. És akkor még nem is beszéltünk a választásról – jegyezte meg.

