Szó szerint belebetegednek a közmédia dolgozói az általa terjesztett rengeteg hazugságba

Amikor 2015-ben átalakult a köztévé, az újonnan létrehozott M1 hírcsatorna egyik arca volt az a Borsa Miklós híradós, aki saját maga egyszer került be a hírekbe. Amikor 2015 tavaszán Balatonfüreden felismerte egy felháborodott tévénéző, odalépett hozzá, megkérdezte tőle, hogy ő mondja-e a híreket a köztévén, majd az igenlő választ hallva “Most hazudj!” kiáltással ököllel arcon ütötte.

Mint a 444.hu írja a Válasz cikke alapján, Borsa most nem egyszerűen elismeri, hogy hazudott, nem is egyszer, az állását féltve, de azt is elárulta, hogy a hírhedt megverés idején már távozni akart az MTVA-tól, éppen azért, mert szó szerint belebetegedett abba, hogy főnöki utasításra hazudnia kell.

"– Olyan volt, hogy jöttek a beolvasandó hírrel, én meg mondtam: hát hiszen ezt már megcáfolták. – Erre? – „Jól van az úgy, hagyjad.” Hiába mondtam, hogy ez egyszerűen nem igaz. Ilyenkor az ember két dolgot tehet. Vagy felmond azonnal és hazamegy, vagy felolvassa. Utóbbit néhányszor én is megtettem

- nyilatkozta Borsa.

Az interjú egyik legkeményebb pontján Borsa arról beszélt, hogy ő maga és több kollégája szó szerint belebetegedtek a kényszerű hazudozásba, sőt volt, akit szó szerint újra kellett emiatt éleszteni:

“Az viszont igaz, hogy mindenképpen felmondtam volna már abban az évben. Az utolsó időkben ugyanis már fizikai tüneteim voltak. Állandó gyomorgörcsök, alvásképtelenség, aztán torokfájás – a szervezet rájön, mi az, amitől tényleg nem tudsz bemenni dolgozni. És legyártja. Sok kollégám van bent, aki infarktust kapott, elvitte a mentő adásból… Van defibrillátor a tévében. Használják.”

