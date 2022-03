Összeomlhatott a Fidesz támogatottsága – válságtanácskozás és sok nagy fekete autó Századvég épülete előtt

A Vox Populi nevű választási kalauz részletesen elemezte az elmúlt időszak közvéleménykutatásainak eredményeit, ami alapján arra a következtetésre jutott, hogy összeomlott a Fidesz támogatottsága.



Kép: Facebook/Századvég

A Vox Populi választási kalauz bejegyzése:

Óriási ellenzékbarát fordulatól számoltak be egy, a választási esélyek alakulásáról szóló tegnapi konferencián a Nézőpont, a Századvég és társaik.

Három kormánypárti intézet mutatott be ugyanis eddig nem látott szavazatarány-becsléseket. Bár az adatfelvételek technikai részleteiről semmi nem jelent meg a sajtóban, és az se mindig világos, hogy mért adatként vagy „szakértői becslés”-ként mutatták be számsoraikat, az elhangzottak szerint mindhármuknál pár százalékponttal csökkent a Fidesz előnye az ellenzék előtt a saját utolsó megjelent adatsoraikhoz képest.

A Századvégnél (2021 októberhez képest) négy ponttal többet erősödött az ellenzék, mint a Fidesz, és visszaestek a kisebb pártok. A Nézőpontnál március közepéhez képest két százalékot rontott a Fidesz, és egyet-egyet javított az ellenzék, illetve a Mi Hazánk.

Ezek a gondolatok összhangban álnak azzal a pár nappal ezelőtti megfigyeléssel, hogy szokatlanul sok nagy, fekete autót láttak a Századvég óbudai épülete előtt, és egy magas szintű válságtanácskozásra is utalhat.

Az ellenzék addig is abban bízhat, hogy mint a 2019-es önkormányzati választások idején, vagy korábban 2002-ben, 2010-ben és 2014-ben, azonképpen most is erősen torzít a közvélemény-kutatások átlaga a Fidesz javára.