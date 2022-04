Meglepően jók az ellenzék esélyei egy neves politológiai kutató szerint

Labanino Rafael politológus, a konstanzi egyetem kutatója szerint indokolatlanul negatív a közhangulat a választási kapcsán. A szakértő szerint az ellenzéknek sokkal nagyobb esélye van a győzelemre, mint a 2018-as választások idején.



Fotó: Facebook/Márki-Zay Péter

Paradox módon annak ellenére is meglepően jók az ellenzék esélyei az április 3-i választás előtt, hogy Magyarország választási tekintélyelvű rezsimnek minősül.

– Egy ilyen rendszer nem érthető meg a demokrácia/diktatúra ellentétpár logikája szerint. Magyarországon jelenleg – széles körű szakmai konszenzus szerint – hibrid, azaz a demokrácia kellékeit megtartó, de azokat teljesen kiüresítő rezsim működik. Már nem egy rossz minőségű demokráciáról van szó, viszont még nem egy olyan államberendezkedésről, mint a putyini Oroszország vagy Erdogan Törökországa. Egy ilyen hibrid rendszerben nincs elvi akadálya az ellenzék győzelmének (még Milosevicsék is választáson buktak meg, ha nem is egyszerűen, kellettek hozzá utcai megmozdulások is), ugyanakkor a rendszerszintű torzítások, a szabad sajtó háttérbe szorítása, az intézményrendszer elfoglalása, a propagandára számolatlanul szórt milliárdok minimalizálják annak esélyét, hogy a hatalmon lévők vereséget szenvedhessenek.

- mondta.

Labanino Rafael szerint az ellenzék által követett stratégia, azaz a teljes összefogás tankönyvi példája az autoriter rezsimek leváltására szolgáló „választási modellnek”, ami sikerrel kecsegtet akkor is, ha a gazdasági helyzet rossz, és akkor is, ha a gazdasági mutatók jók az adott országban. Ráadásul az előválasztás valóban erős felhatalmazást adott az ellenzéknek és komoly szakpolitikai programalkotó munkát végeztek el.

Több mandátum sorsa a politológus szerint még csak nem is a rendszerszintű torzításokon múlik majd, hanem olyasmiken, amelyek nyílt választási csalásként értelmezhetőek. Ide sorolta, hogy hírek szerint a Vajdaságban vagy Erdélyben a Fidesz helyi szövetségesei vitték ki a külhoniak levélszavazásához a csomagokat, sőt, segítettek is a kitöltésben. Vagy azt, hogy a mélyszegénységben élőket szavazási részvételre kényszerítik, amit a közmunkaprogramok helyi irányítása lehetővé tesz. Ezeken együtt akár 7-8 mandátum sorsa is múlhat. A rezsim eközben sok tekintetben nem kőbe vésett szabályokon, hanem „informális gyakorlatokon múlik” (például hogy valójában kié Mészáros Lőrinc vagyona, miből tartják fenn a propagandagépezetet, kihez és mennyire lesznek lojálisak a közalapítványokban dolgozók), így a kormány választási veresége esetén a rezsim alapjai sokkal ingatagabbnak fognak bizonyulni, mint amilyeneknek most látszanak. Vagyis a rendszer gyengébb, mint amilyennek tűnik – fogalmazott Labanino Rafael.