A háború borzalmaira akarnak rávilágítani.

MTI/Czeglédi Zsolt

Amióta elkezdődött az orosz-ukrán háború, Budapesten számtalan demonstrációt tartottak. Még a kitörés napján, február 24-én, az ellenzék szervezett egyet az orosz követség elé, néhány nappal később a Nemzetközi Beruházási Bank előtt tüntettek, majd az MTVA székháza előtt gyűltek össze az ellenzéki érzelműek, illetve a háborúellenesek.

Egy nappal a választások előtt, azaz április 2-án pedig ukrán édesanyák tüntetnek Budapesten azért, hogy felhívják a figyelmet az orosz invázió által okozott borzalmakra. A nemzeti színű tábláikkal üzenik:

Stop Putin! Stop War!

Az esőben indult tüntetés ukrán himnuszt éneklő résztvevői – körülbelül 80 fő – az UNICEF Wesselényi úti székháza elől vonulnak a Szabad sajtó útra, ahol csatlakoznak a Legyen végre vége! című tüntetéshez – számol be a hvg.hu.

A vonulók között egyébként sok a gyerek: mindegyikük az édesanyjával érkezett, de édesapja nélkül, hiszen a katonakorú férfiak nem hagyhatják el az országot.

A nők közül sokan játékbabát, vagy összecsavart pokrócot visznek az ölükben, amivel a háború gyermek áldozataira hívják fel a figyelmet. Ahogy mi is írtunk róla, a háború kezdete óta 412 gyerek halt vagy sérült meg a háború következtében.

A menet résztvevői az Astoriánál is elénekelték az ukrán himnuszt, és folyamatosan ukrán dalokat énekelnek. Tudósítónk szerint a járókelők díjazzák is ezt, többen is kiáltották, hogy "Szlava Ukrajine!" (szabad Ukrajna), amit mindig megéljenez az eső miatt egyre fogyatkozó számú tüntető.